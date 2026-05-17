Bajo el lema “Es Momento de Alzar la Voz, Todo México Unido”, transportistas convocaron a madres buscadoras, maestros, estudiantes, campesinos, mujeres y pensionados a participar en una megamarcha que promete desquiciar las vialidades de la Ciudad de México (CDMX) en protesta por la constante violencia que se vive en el país.

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) aseguró que “la unión hace la fuerza” y esta megamarcha busca garantizar la seguridad que necesitan las familias mexicanas para poder trabajar y convivir en paz. Es por ello que hace un llamado para participar en esta concentración nacional.

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¿Qué grupos están convocados a participar en la megamarcha de la CDMX?

Transportistas

Amigos y familiares de desaparecidos

Maestros

Pensionados

Jóvenes

Mujeres

Campesinos

Agricultores

Ganaderos

Cañeros

Sociedad Civil en general

¿Cuándo será la megamarcha en CDMX?

La marcha está convocada para realizarse el próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana. Saldrá desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, para llegar tentativamente al Zócalo de la CDMX.

¿Cuáles son las peticiones de los transportistas?

Los transportistas, uno de los grupos más golpeados por la violencia que azota México, exige a las autoridades tres cosas:

No más muerte de transportistas

No más robos

No más inseguridad

Megamarcha de transportistas en CDMX (ANTAC | Facebook)

Aunque han entablado conversaciones con las autoridades para una mayor vigilancia en carreteras, los asaltos, secuestros, extorsiones y asesinatos continúan, por lo que los tranportistas aseguran que están cansados de las falsas promesas.

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