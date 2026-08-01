La verdad detrás de la presunta estafa con el atropello de un perro

Las estafas son cada vez más comunes y los delincuentes aprovechan cualquier oportunidad para cometer delitos y recientemente se hizo viral el video de una supuesta modalidad de estafa donde atropellan a un perrito en Toluca, Edomex.

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Mujer denuncia estafa en redes

De acuerdo con el testimonio de la mujer, dos personas se estacionaron a su lado y comenzaron a interrogarla porque supuestamente atropelló a un perro chihuahua.

La pareja le habría pedido dinero para cubrir los gastos médicos del animal quien había sufrido una fractura en su pata. La conductora optó por darle 500 pesos a la pareja.

Dueña del perro aclara la situación

De acuerdo con la dueña del perro, en un descuido, el cachorro se salió de la vivienda para seguir a otro perro y cuando regresó traía la pata lastimada y cuando trataron de buscar al responsable este se había fugado.

El perro habría cruzado la calle cuando la conductora lo atropelló por lo que las dueñas de la mascota siguieron el vehículo y confrontaron a la mujer quien entregó los 500 pesos.

¿Te pueden multar por atropellar a un perro?

En la CDMX se presentó una iniciativa para que los conductores que atropellen a un animal y lo abandonen en la calle sean multados con hasta 22 mil pesos, además de que les suspendan su licencia de conducir.

También se plantea una pena de seis meses hasta 2 años de prisión. Esto con el objetivo de garantizar la protección de animales mediante un trato digno y respetuoso. Cabe señalar que en la capital se busca promover el cuidado y bienestar animal a través de diversas reformas y programas.

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