Pasos para el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro y recibir 9 mil pesos

Hoy 1 de agosto se abrió la convocatoria para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que otorga 9 mil 582 pesos a jóvenes de entre 18 y 29 años que quieran adquirir experiencia y no cuenten con empleo.

¿Cómo me registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Es muy importante que antes de realizar la postulación se verifique que la zona seleccionada está abierta a nuevas solicitudes. Luego los interesados deberán ingresar a su cuenta en la plataforma oficial con su usuario y contraseña. Después tendrán que consultar el mapa de focalización y revisar los centros de trabajo disponibles. Posteriormente deben seleccionar el plan de capacitación que más les interese y enviar la solicitud.

Una vez realizada la postulación, el aspirante tendrá que ponerse en contacto con el centro de trabajo para programar una entrevista en un plazo máximo de 4 días naturales.

¿Qué hacer sino aceptan mi solicitud?

En caso de que tu postulación sea rechazada o no recibas respuesta en los 4 días hábiles posteriores a tu registro el sistema liberará tu perfil para que puedas postularte a otro centro de trabajo con vacantes disponibles.

¿Qué beneficios brinda el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los jóvenes que participen podrán adquirir experiencia y desarrollar nuevas habilidades durante 12 meses de capacitación. Recibirán un apoyo económico de 9 mil 582 pesos y tendrán seguro médico del IMSS.

Para esta nueva convocatoria se abrieron 32 mil espacios para que los jóvenes de entre 18 y 29 años que no cuenten con trabajo puedan ser aprendices. Con ello se busca facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. En algunos casos existe la posibilidad de que una vez que concluya el programa sean contratados por la empresa.