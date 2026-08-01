Clima 1 de agosto: tormentas eléctricas y frío por el monzón mexicano

Las lluvias en México pasarán al siguiente nivel hoy 1 de agosto, ya que el país será azotado por tormentas eléctricas provocadas por el monzón mexicano, y serán capaces de derribar árboles.

El pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que el monzón mexicano cause estragos en al menos seis estados del país, por lo que las autoridades piden a la población no ponerse en riesgo, ya que las fuertes lluvias pueden ocasionar deslaves y el desbordamiento de ríos.

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¿Qué estados afectará el monzón mexicano?

El monzón mexicano originará fuertes lluvias en los siguientes estados:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Nayarit

Baja California Sur

¿Cuál será el clima para la CDMX y el Edomex?

También será un día lluvioso para el centro del país, pues desde muy temprano habrá chubascos en:

Puebla, exactamente en las regiones de Valle Serdán, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca

Morelos, en las partes sur y suroeste

En el caso del Valle de México deberás cargar el paraguas, ya que se esperan lluvias en el Estado de México (Edomex), así como en la Ciudad de México (CDMX).

También se esperan bancos de niebla desde las 6:00 am hasta las 9:00, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

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