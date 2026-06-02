Teotihuacán quiere lanzar “la casa por la ventana” con una innovación que deje a todos contentos rumbo al Mundial 2026, y se trata de convertirse en el primer sitio arqueológico con una ruta digital para crear recorridos personalizados y escoger entre ver pirámides, murales y vestigios prehispánicos.

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Como este medio de comunicación te comunicó con anterioridad, también veremos un museo nuevo con una pelota prehispánica única, murales e información sobre su cultura.

¿Cómo será la nueva experiencia digital en Teotihuacán?

La Zona Arqueológica tendrá la opción de que crees tu propio recorrido, que llegará junto con “Grandeza Teotihuacana”, el museo del complejo que abrirá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Esta aplicación te ayudará a elegir qué zonas quieres recorrer, el tiempo que le dedicarás y las experiencias a realizar en el lugar. Sirve para visitas familiares o escolares y está enfocada en la historia y arqueología de Teotihuacán.

Cabe destacar que es el primer sitio arqueológico del país en ofrecer un recorrido digital personalizado.

Con esto, los visitantes ya no tendrán que improvisar o depender del guía para organizar su recorrido y según la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, la plataforma incluirá mapas y circuitos completos para facilitar el recorrido.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Teotihuacán se “digitaliza” pues en el 2021, expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabajaron en una aplicación para visitar Teotihuacan virtualmente según su comunicado del 2021.

Actualmente no existe la aplicación, pero sí podemos encontrar los recorridos virtuales de diversos complejos en su página de internet Recorridos Virtuales.