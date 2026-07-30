Clima en México HOY 30 de julio: Lluvias intensas, descargas eléctricas y calor de hasta 45 °C

El clima volverá a poner a prueba a los mexicanos este jueves 30 de julio, así que, si sales de casa, será mejor llevar paraguas y también mantenerte hidratado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, una circulación ciclónica en altura y la onda tropical número 22 provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del país.

Se pronostican #Lluvias intensas para esta noche en zonas de #Sonora, #Chihuahua y #Nayarit. Mañana jueves, se mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano. Ésta y más información consúltala en https://t.co/PMZghfWV0e pic.twitter.com/GfskRVwmwP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 30, 2026

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Al mismo tiempo, la onda de calor continuará elevando las temperaturas por encima de los 45 grados Celsius en algunas entidades del norte.

La combinación de ambos fenómenos podría generar desde inundaciones y deslaves hasta golpes de calor, por lo que las autoridades pidieron extremar precauciones.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas este jueves 30 de julio?

El SMN informó que las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el sur, sureste y parte del noroeste del país.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

• Chiapas

• Tabasco

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

• Sonora

• Chihuahua

• Oaxaca

• Veracruz

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

• Durango

• Sinaloa

• Nayarit

• Jalisco

• Colima

• Michoacán

• Guanajuato

• Estado de México

• Guerrero

• Puebla

• Campeche

• Yucatán

Además, se pronostican chubascos en la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California Sur y Quintana Roo.

Granizo, tormentas eléctricas e inundaciones: los riesgos del temporal

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, condiciones que podrían complicar la movilidad y aumentar el riesgo de emergencias.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar:

• Crecida de ríos y arroyos.

• Inundaciones en zonas bajas.

• Encharcamientos en vialidades.

• Deslaves en regiones montañosas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas o permanecer cerca de cauces y laderas inestables durante las tormentas.

¿Qué estados sufrirán temperaturas superiores a los 45 grados?

Mientras algunos estados estarán bajo la lluvia, en otros el calor continuará siendo extremo.

Más de 45 °C

• Baja California (noreste).

• Sonora (noroeste).

Entre 40 y 45 °C

• Baja California Sur.

• Sinaloa.

• Chihuahua.

• Coahuila.

• Nuevo León.

• Tamaulipas.

Entre 35 y 40 °C

• Nayarit.

• Jalisco.

• Colima.

• Michoacán.

• Guerrero.

• Oaxaca.

• Chiapas.

• Durango.

• Zacatecas.

• San Luis Potosí.

• Querétaro.

• Hidalgo.

• Morelos.

• Puebla.

• Veracruz.

• Tabasco.

• Campeche.

• Yucatán.

• Quintana Roo.

La onda de calor persistirá en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El #Huracán #Genevieve se mantiene como categoría 2 en la escala #SaffirSimpson y sigue se trayecto en aguas del océano #Pacífico, alejándose cada vez más del territorio nacional. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/qdH9cg0800 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 30, 2026

También habrá fuertes vientos y oleaje elevado

El pronóstico contempla rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en entidades del norte y sureste del país.

En tanto, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y entre 1 y 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Protección Civil recomienda evitar actividades marítimas si las condiciones empeoran.

Recomendaciones para evitar riesgos por las lluvias y el calor

Ante las condiciones previstas para este jueves, las autoridades recomiendan:

• Llevar paraguas o impermeable si sales de casa.

• No cruzar calles o corrientes con acumulación de agua.

• Evitar refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

• Mantenerte hidratado y reducir la exposición prolongada al Sol.

• Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

El clima extremo continuará en México

El pronóstico del SMN indica que las lluvias y el calor intenso seguirán presentes durante los próximos días debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos.

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