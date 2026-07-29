Fechas y requisitos para el registro al Servicio Militar 2026

En México el Servicio Militar Nacional (SMN) es obligatorio por ley para todos los varones mexicanos a partir de los 18 años, y opcional para las mujeres, así lo establece el artículo 5 de la Constitución. En agosto 2026 inicia el proceso para algunos enlistados.

El Servicio Militar Nacional durante 2026 implementa un nuevo modelo optimizado en dos escalones de 13 sesiones sabatinas para evitar la interrupción de estudios o trabajos. El segundo escalón de adiestramiento arranca formalmente el 1 de agosto de 2026. Te contamos todos los detalles.

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¿Cómo es la nueva modalidad del Servicio Militar en 2026?

Consta de 13 sesiones los sábados, en un horario de 07:00 a 13:00 horas. El periodo de adiestramiento es del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

Está dividido en bloques de tres meses de capacitación en centros militares autorizados.

Es importante señalar que los conscriptos que no marchan permanecen bajo control administrativo por un año.

Al concluir satisfactoriamente esta etapa, los participantes podrán continuar el trámite para obtener la liberación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional, documento que acredita el cumplimiento de esta obligación cívica.

¿Quiénes deben hacer el Servicio Militar en 2026?

El segundo escalón de adiestramiento está destinado a las personas que, tras participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional, resultaron encuadradas al obtener bola blanca o bola azul.

Estas personas deben acudir a las instalaciones militares que les fueron asignadas para completar el programa de capacitación correspondiente.

Varones que cumplen 18 años durante 2026 (Clase 2008).

Remisos, es decir, personas que no regularizaron su situación militar en años anteriores.

Mujeres de entre 18 y 39 años, quienes pueden participar de manera voluntaria y obtener la misma certificación al concluir el proceso.

Para dudas y aclaraciones puedes comunicarte al teléfono 55 55 57 88 20, en horario de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.

Fechas de registro para el Servicio Militar 2026

Para tramitar y cumplir con el Servicio Militar Nacional en México, debes acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento que te corresponda entre el 2 de enero y el 15 de octubre del año en que cumples 18 años.

Acta de nacimiento certificada.

Comprobante de domicilio reciente.

Constancia o certificado del nivel máximo de estudios.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Fotografías recientes en formato de credencial (blanco y negro o a color, sin retoque, cabello corto y sin barba).

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