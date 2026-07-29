Artículo 19 alerta sobre “autocensura” en medios ante lineamientos de audiencias de la CRT

La propuesta de lineamientos sobre derechos de las audiencias y códigos de ética de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), abrió un intenso debate entre especialistas en libertad de expresión y derecho a la información. Artículo 19 advierte que el proyecto podría generar autocensura periodística, además de otorgar al Estado facultades para determinar qué información es “verdadera” o “falsa”.

Este tema cobra relevancia luego de que la CRT sometiera los lineamientos a consulta pública, en un contexto de preocupación entre medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles por el alcance que podrían tener las nuevas reglas. Además, otros expertos sostienen que las disposiciones únicamente desarrollan obligaciones ya previstas en la legislación vigente.

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Lineamientos de audiencias desatan debate: Artículo 19 advierte riesgo por esta razón

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, señala que el proyecto incorpora conceptos que califica como “vagos y ambiguos”, al contemplar posibles sanciones relacionadas con la falta de información “objetiva” o “veráz”, así como por no distinguir claramente entre hechos y opiniones.

Según el especialista, estas disposiciones podrán tener un efecto inhibitorio sobre el ejercicio periodístico, ya que la posibilidad de multas de hasta 1% de los ingresos anuales de los concesionarios podrían llevar a los medios a limitar la publicación de investigaciones o contenidos críticos para evitar sanciones.

“No hace falta que sancionen a alguien. Ya con saber que puede ser sancionado con estos montos altísimos, evidentemente va a generar un efecto de autocensura”. — Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19

Maldonado también expresó preocupación porque sea una autoridad gubernamental la encargada de valorar la velocidad de ciertos contenidos, lo que, a su juicio, podría afectar la independencia editorial.

📺La libertad de expresión está en riesgo🔴



Pedro Cárdenas, oficial de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19 (@article19mxca), alerta sobre un grave retroceso en #CallarAMéxico



Advierte que los nuevos lineamientos abren la puerta a la censura, fortalecen el control… pic.twitter.com/B9J7nXtzOP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026





¿Qué sigue en los lineamientos sobre derechos de las audiencias?

La consulta pública permitirá que académicos, organizaciones civiles, concesionarios, periodistas y ciudadanos presenten observaciones antes de qué la CRT defina la versión final del documento.

Más allá del derecho de las audiencias a recibir información de calidad con la protección de la libertad de expresión y la independencia editorial, la discusión que se desarrolle durante la consulta será determinante para el futuro de la regulación y censura de medios en México.

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