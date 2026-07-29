Artículo 19 alerta sobre “autocensura” en medios ante lineamientos de audiencias de la CRT

La propuesta de lineamientos sobre derechos de las audiencias y códigos de ética de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), abrió un intenso debate entre especialistas en libertad de expresión y derecho a la información. Artículo 19 advierte que el proyecto podría generar autocensura periodística, además de otorgar al Estado facultades para determinar qué información es “verdadera” o “falsa”.
Este tema cobra relevancia luego de que la CRT sometiera los lineamientos a consulta pública, en un contexto de preocupación entre medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles por el alcance que podrían tener las nuevas reglas. Además, otros expertos sostienen que las disposiciones únicamente desarrollan obligaciones ya previstas en la legislación vigente.
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Lineamientos de audiencias desatan debate: Artículo 19 advierte riesgo por esta razón
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, señala que el proyecto incorpora conceptos que califica como “vagos y ambiguos”, al contemplar posibles sanciones relacionadas con la falta de información “objetiva” o “veráz”, así como por no distinguir claramente entre hechos y opiniones.
Según el especialista, estas disposiciones podrán tener un efecto inhibitorio sobre el ejercicio periodístico, ya que la posibilidad de multas de hasta 1% de los ingresos anuales de los concesionarios podrían llevar a los medios a limitar la publicación de investigaciones o contenidos críticos para evitar sanciones.
“No hace falta que sancionen a alguien. Ya con saber que puede ser sancionado con estos montos altísimos, evidentemente va a generar un efecto de autocensura”.— Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19
Maldonado también expresó preocupación porque sea una autoridad gubernamental la encargada de valorar la velocidad de ciertos contenidos, lo que, a su juicio, podría afectar la independencia editorial.
¿Qué sigue en los lineamientos sobre derechos de las audiencias?
La consulta pública permitirá que académicos, organizaciones civiles, concesionarios, periodistas y ciudadanos presenten observaciones antes de qué la CRT defina la versión final del documento.
Más allá del derecho de las audiencias a recibir información de calidad con la protección de la libertad de expresión y la independencia editorial, la discusión que se desarrolle durante la consulta será determinante para el futuro de la regulación y censura de medios en México.
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