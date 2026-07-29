Roban e intentan secuestrar a la influencer Karely Ruiz en Nuevo León

La influencer Karely Ruiz se encuentra viviendo uno de los peores momentos de su vida, luego de que ladrones le robaron e intentaron presuntamente secuestrarla en su casa, ubicada en San Nicolás, Nuevo León.

De acuerdo a información de Azteca Noreste, los primeros reportes indican que los presuntos responsables robaron más de 200 mil pesos en efectivo, así como alrededor de 200 mil pesos en joyería.

Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 04:00 horas (tiempo local) cuando los habitantes de la propiedad dormían. Actualmente la colonia Las Fuentes se encuentra bajo resguardo de policías municipales, agentes ministeriales y personal del Grupo Antisecuestros.

🚨Fuerte movilización policiaca en la colonia Las Puentes 6º Sector, en #SanNicolás, luego de que hombres ingresaran al domicilio de la influencer Karely Ruiz para cometer un robo.



De acuerdo con los primeros reportes, los responsables sustrajeron más de $200 mil pesos en… pic.twitter.com/eXXjlXjx3N — INFO7MTY (@info7mty) July 29, 2026

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¿Qué le pasó a Karely Ruiz hoy?

El presunto intento de secuestro de la influencer en su casa habría sido frustrado; no obstante, las autoridades no han brindado información oficial al respecto.

Lo que sí se sabe es que John Echeverry, esposo de Karely Ruiz, fue herido debido a diversos golpes que recibió en la cabeza y la espalda al tratar de impedir que los responsables se llevarán a la creadora de contenido.

Hasta el momento se sabe que Ruiz y su hija resultaron ilesas; sin embargo, ella no ha dado ninguna declaración tras el hecho de esta mañana.

Investigan causa del robo e intento de secuestro de Karely Ruiz

Un fuerte dispositivo de seguridad sigue en las inmediaciones de la propiedad para continuar con las investigaciones y dar con los responsables, quienes se dieron a la fuga e iban encapuchados.

Azteca Noreste informa que la policía y elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya se encuentran analizando las cámaras de videovigilancia, de la propiedad, del gobierno, así como de vecinos, con el fin de identificar a los responsables.

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