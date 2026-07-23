Estudio del INECC rompe el mito eterno sobre la verificación vehicular en México: el sorprendente hallazgo

Autoridades ambientales de Jalisco presentaron los resultados de un análisis técnico que combina tecnología de medición remota con datos de campo sobre el parque vehicular de la zona metropolitana. El estudio sobre la verificación vehicular buscó establecer si el mantenimiento y la revisión periódica inciden de forma real en las emisiones que produce cada unidad en circulación.

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¿Qué reveló el estudio del INECC sobre la verificación vehicular en Jalisco?

Personal del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizó el estudio durante 12 días de octubre pasado en calles del área metropolitana de Guadalajara. La metodología usó sensores de luz infrarroja y ultravioleta que captan emisiones sin detener las unidades y en condiciones reales de circulación.

El análisis reunió 42 mil 587 registros de emisiones vehiculares en la vía pública. El 86% corresponde a vehículos particulares y el 14% restante agrupa camionetas de carga, taxis, vans y transporte público, lo que confirma dónde está el mayor reto de contaminación cotidiana.

Los datos muestran además que el 69% de las unidades analizadas tiene entre cero y 10 años de antigüedad. Solo el 19% supera los 20 años de uso, cifra que desmonta la idea de un parque vehicular predominantemente viejo en la zona.

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Con este Laboratorio Móvil medimos, de forma rápida y sin detener la circulación, las emisiones contaminantes de los vehículos en movimiento.

La información que obtenemos ayuda a mejorar la calidad del aire y proteger nuestra salud. pic.twitter.com/O4rxO9PiH5 — INECC (@inecc_gob_mx) June 30, 2026

¿Cómo impacta la verificación vehicular en la calidad del aire de Guadalajara?

Javier Sierra, director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, y Elizabeth Durán, directora de Gestión de la Calidad del Aire de la Semadet, explican que las unidades que aprueban la verificación registran las menores emisiones del estudio. Los vehículos rechazados concentran las lecturas más altas por fallas en sus sistemas de control de emisiones, y ese contraste respalda técnicamente el valor de verificar.

“Una causa común detrás de las emisiones elevadas es la falta de mantenimiento, las fallas de combustión, los catalizadores deteriorados o ausentes y problemas en los sistemas de control de emisiones”, explican las autoridades citadas en el estudio. Un vehículo en mal estado consume más combustible y reduce sus probabilidades de aprobar la prueba.

En la zona metropolitana circulan tres millones de vehículos, de los cuales solo un millón 300 mil acudieron a verificar en 2025. Hasta junio de este año, la región registra menos contingencias ambientales que en el mismo periodo de 2025, dato que conecta la verificación con menos episodios de mala calidad del aire.

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