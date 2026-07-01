¿No ayuda Tláloc? Corte de agua hasta el 8 de julio en estas colonias de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que continúan los trabajos de mantenimiento en el equipo de bombeo del pozo Ciudad Deportiva 2, ubicado en la alcaldía Iztacalco, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

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Como resultado de estas labores, el suministro de agua potable permanecerá afectado en las colonias: Ex Ejido de la Magdalena Mixhuca, Granjas México y Gabriel Ramos Millán sección Bramadero.

La dependencia señaló que el servicio se restablecerá el próximo 8 de julio, una vez que concluyan los trabajos programados en el pozo.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @IztacalcoAl:



👷‍♀️Continúan los trabajos de mantenimiento en el equipo de bombeo del pozo Ciudad Deportiva 2.



🧰El servicio en las colonias Ex Ejido de la Magdalena Mixhuca, Granjas México y Gabriel Ramos… pic.twitter.com/f3TM6mxAIZ — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 1, 2026

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Asimismo, SEGIAGUA indicó que, en caso de requerir apoyo durante este periodo, los habitantes de las colonias afectadas podrán solicitar el suministro de agua mediante pipas a través de la Línea H2O, marcando *426 desde un teléfono móvil.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento preventivo para asegurar la operación eficiente de la red de abastecimiento y agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias ocasionadas.

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