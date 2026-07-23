Pronostican lluvias en estos municipios de Durango con posibles descargas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 60 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la llegada de lluvias intensas con posible actividad eléctrica, granizadas y rachas de viento de 60 km/h a la zona occidental de Durango.

Demarcaciones como Pueblo Nuevo y San Dimas registran un 90 por ciento de probabilidad de precipitaciones durante el viernes y el sábado por el impacto del monzón mexicano.

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¿Cómo afectarán las lluvias a Durango según el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua confirmó que los sistemas de tormenta provocarán acumulaciones de agua considerables en los municipios serranos de la entidad.

Las condiciones del tiempo evolucionarán en el estado de la siguiente manera:

Jueves: intervalos de chubascos (5 a 25 mm) con temperaturas de extremo calor que pueden trepar hasta los 35 o 40 grados.

intervalos de chubascos (5 a 25 mm) con temperaturas de extremo calor que pueden trepar hasta los 35 o 40 grados. Viernes: lluvias fuertes a muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste, con vientos de 30 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 km/h, además de temperaturas máximas de 35 a 40 °C.

lluvias fuertes a muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste, con vientos de 30 a 40 km/h y rachas de 50 a 70 km/h, además de temperaturas máximas de 35 a 40 °C. Sábado: chubascos con puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el oeste, vientos con rachas de 40 a 60 km/h y ambiente caluroso de 35 a 40 °C.

chubascos con puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el oeste, vientos con rachas de 40 a 60 km/h y ambiente caluroso de 35 a 40 °C. Domingo: chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la región oeste del territorio duranguense, con termómetros que alcanzarán los 40 °C.

¿Hasta cuándo persistirá el calor extremo en el territorio de Durango de acuerdo con el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional continuará el monitoreo de los canales de baja presión que afectan al norte de México durante todo el fin de semana. La humedad proveniente de los océanos mantendrá la mezcla de lluvias fuertes con mañanas y tardes calurosas en la entidad.

Las temperaturas de 35 a 40 °C dominarán la mayor parte del mapa estatal de forma simultánea a las tormentas eléctricas. La inestabilidad climática continuará sobre la región en las próximas jornadas.

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