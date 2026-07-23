Permiso de conducir CDMX: Requisitos oficiales para tramitarlo en 2026

¿Ya manejas, pero eres menor de edad? En la Ciudad de México (CDMX) tienes la opción de tramitar una licencia especial para que puedas andar por la capital sin ningún problema. Se trata del Permiso de conducir para menores de edad tipo “P”.

Este trámite de licencia en CDMX está pensado para menores de 16 a 18 años que cuenten con el permiso de su padre, madre o tutor, por lo que si te interesa, a continuación te diremos cuáles son los requisitos para que tengas tu permiso de conducir.

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Requisitos para tramitar el permiso de conducir en CDMX durante 2026

Para poder iniciar el trámite necesitas tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial del padre, madre o tutor (original, vigente y con fotografía)

(original, vigente y con fotografía) Comprobante de domicilio de la Ciudad de México (CDMX) o del Estado de México (Edomex)

de la Ciudad de México (CDMX) o del Estado de México (Edomex) Original de la constancia del curso de manejo del menor

Acta de nacimiento de la persona menor de edad

de la persona menor de edad Identificación de la persona menor con fotografía

Línea de Captura pagada

¿Cuál es el costo del premiso de conducir en la CDMX?

Toma en cuenta que el costo de este permiso de conducir es de 508 pesos durante todo el presente año.

Paso a paso para tramitar el permiso de conducir en la CDMX

Estos son los pasos que debes de seguir para tramitar este permiso:

Realiza tu curso de manejo en las escuelas de la Semovi

en las Ingresa a la página de la Secretaría de Finanzas y selecciona “ Permiso de Conducir con Vigencia Única (expedición y reposición)” para obtener tu línea de captura

(expedición y reposición)” para obtener tu línea de captura Realiza el pago en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago, toma en cuenta que el deposito se verá reflejado 72 horas después . Es importante que conserves el original y la línea de captura

en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o Auxiliares de pago, toma en cuenta que el deposito . Es importante que conserves el original y la línea de captura Agenda tu cita en los Módulos de Control Vehicular , ya que sin ésta no podrás iniciar el trámite

, ya que sin ésta no podrás iniciar el trámite Llenar y firmar el manifiesto que entregarán al padre, madre o tutor en el Área de Atención Ciudadana

Es importante que el día de tu cita acudas con tu cita impresa, puntual, con documentación original completa y comprobantes de pago originales, sin esto te rechazarán el trámite.

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