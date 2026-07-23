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Permiso de conducir CDMX: Requisitos oficiales para tramitarlo en 2026

¿Estás por cumplir la mayoría de edad, pero te enseñaron a manejar? Conoce todos los requisitos para tener tu permiso de conducir durante este año.

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3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Ya manejas, pero eres menor de edad? En la Ciudad de México (CDMX) tienes la opción de tramitar una licencia especial para que puedas andar por la capital sin ningún problema. Se trata del Permiso de conducir para menores de edad tipo “P”.

Este trámite de licencia en CDMX está pensado para menores de 16 a 18 años que cuenten con el permiso de su padre, madre o tutor, por lo que si te interesa, a continuación te diremos cuáles son los requisitos para que tengas tu permiso de conducir.

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Requisitos para tramitar el permiso de conducir en CDMX durante 2026

Para poder iniciar el trámite necesitas tener a la mano los siguientes documentos:

  • Identificación oficial del padre, madre o tutor (original, vigente y con fotografía)
  • Comprobante de domicilio de la Ciudad de México (CDMX) o del Estado de México (Edomex)
  • Original de la constancia del curso de manejo del menor
  • Acta de nacimiento de la persona menor de edad
  • Identificación de la persona menor con fotografía
  • Línea de Captura pagada

¿Cuál es el costo del premiso de conducir en la CDMX?

Toma en cuenta que el costo de este permiso de conducir es de 508 pesos durante todo el presente año.

Paso a paso para tramitar el permiso de conducir en la CDMX

Estos son los pasos que debes de seguir para tramitar este permiso:

Es importante que el día de tu cita acudas con tu cita impresa, puntual, con documentación original completa y comprobantes de pago originales, sin esto te rechazarán el trámite.

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