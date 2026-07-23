Pronóstico completo del clima para hoy jueves 23 de julio 2026; lista de lo que se espera en cada estado

El clima en México hoy jueves 23 de julio de 2026 estará marcado por lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Oaxaca y Chiapas, debido al ingreso de humedad del ciclón tropical Bertha, el monzón mexicano y la onda tropical número 20.
También se prevén lluvias fuertes en otras regiones del norte, centro, occidente y sur del país, mientras que la onda de calor continuará en Baja California, Baja California Sur y Sonora, con ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso.
Además, las onda tropical número 20 será absorbida por una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur.
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Clima jueves 23 de julio de 2026 en México
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (este), Nuevo León (norte y oeste), Tamaulipas (norte), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noreste), Sinaloa (noreste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste) y Guerrero (sureste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Morelos y Ciudad de México.
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
- Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, este y oeste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste, oeste y centro).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.
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