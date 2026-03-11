Nadie lo vio venir en Quintana Roo: hallan un enterramiento de 8.000 años en cuevas bajo Tulum

Un grupo de investigadores que realizaba exploraciones en cuevas submarinas de la península de Yucatán descubrió un esqueleto humano que habría sido enterrado en ese lugar hace aproximadamente 8.000 años. El hallazgo se produjo en una cueva ubicada bajo la costa entre Tulum y Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, dentro de un sistema de cavernas que actualmente se encuentra bajo el nivel del mar.

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Cómo fue el hallazgo del esqueleto en Quintana Roo

Los restos humanos fueron encontrados a ocho metros de profundidad dentro de la cueva. Según los investigadores, esto indica que el lugar debió haber estado fuera del nivel del mar cuando ocurrió el enterramiento.

El esqueleto apareció en un espacio estrecho, junto a una cámara interior de la caverna. Esta ubicación llevó a los especialistas a considerar que el cuerpo fue colocado allí de forma intencional.

Este detalle sugiere que el sitio pudo haber sido utilizado como lugar de entierro cuando la cueva aún era accesible desde la superficie.

El descubrimiento forma parte de investigaciones recientes en la región

El hallazgo se produjo durante una serie de investigaciones submarinas realizadas en el sistema de cuevas que se extiende bajo la península de Yucatán.

Estas exploraciones forman parte de los trabajos arqueológicos que buscan resguardar y proteger los cenotes de la región que podrían verse afectados por la construcción del Tren Maya.

Entre los datos más relevantes del descubrimiento se destacan:



El esqueleto humano tendría alrededor de 8.000 años de antigüedad

Fue localizado a ocho metros de profundidad dentro de la cueva

El cuerpo estaba ubicado en un espacio estrecho junto a una cámara interior

La posición sugiere que se trató de un enterramiento deliberado

Los investigadores continúan analizando el hallazgo para comprender mejor las condiciones en las que fue depositado el cuerpo dentro de la cueva.

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