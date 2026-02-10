CDMX publica vacantes con sueldo de hasta 15 mil pesos; solo piden bachillerato y así puedes aplicar

Si estás buscando una nueva oportunidad laboral, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) del Gobierno de la Ciudad de México y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) publicó 2 mil 950 oportunidades de empleo en diferentes áreas y con sueldos de hasta 15 mil pesos mensuales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vacantes con sueldo de hasta 15 mil pesos

Si solo estudiaste hasta el bachillerato, hay 9 vacantes disponibles en diferentes áreas:

Recaudador con experiencia de 6 meses a 1 año con horario de 09:00 a 18:00 horas y sueldo de 10 mil pesos mensuales.

Analista de datos con experiencia de 6 meses a 1 año con horario rolado y sueldo de 11 mil 300 pesos mensuales.

Cajero sin experiencia y con horario rolado y sueldo de 9 mil 800 pesos mensuales.

Operador de autobús y de camioneta del Mexibús con experiencia de 1 a 2 años con sueldo de 13 mil pesos mensuales y 12 mil pesos mensuales respectivamente.

Chofer trasladista del Mexibús con experiencia de 1 a 2 años y sueldo de 10 mil 508 pesos mensuales.

Auxiliar de mantenimiento en la Federación Mexicana de Futbol con experiencia de 2 a 3 años con horario de 08:00 a 16:00 horas y sueldo de 10 mil 500 pesos.

Plomero y técnico electricista en la Federación Mexicana de Futbol con experiencia de 2 a 3 años con horario de 08:00 a 16:00 horas con sueldo de 15 mil pesos mensuales cada uno.

Para conocer más vacantes disponibles puedes dar clic aquí .

¿Cómo aplicar?

Según la publicación todos los puestos son con todas las prestaciones de Ley y para aplicar solo debes ingresar al siguiente enlace y seguir estos pasos:

Localiza la vacante adecuada al nivel de escolaridad o experiencia.

Identificar la demarcación donde se ubica la plaza de trabajo.

Anotar el ID de la vacante y regÍstrate en la liga de la vacante.

Personal de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo se pondrá en contacto.

Desempleo e inflación van a la alta: Economía mexicana se desploma

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

