Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
EN VIVO: Marchas, rodadas y eventos deportivos; bloqueos en CDMX hoy domingo 19 de julio
/México/Nota

EN VIVO: Accidente en la México-Puebla provoca retrasos hoy 19 de julio; bloqueos en carreteras durante este domingo

Durante las primeras horas del día, además del accidente, se presentó una movilización en la México-Puebla; maneja con cuidado y revisa cómo van las carreteras y autopistas del país.

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vas a salir este domingo? Ten paciencia principalmente si te diriges por la México-Puebla, debido a un accidente que provocó reducción de carriles durante las primeras horas de este domingo 19 de julio.

Además, en esta misma carretera se presentaron manifestantes que impidieron la circulación, ya se retiraron, pero podrían regresar durante el resto de este domingo.

En otros puntos del país también se viven cierres, bloqueos y complicaciones por condiciones climáticas, así que sigue EN VIVO lo que sucede para que llegues a tiempo.

Minuto a minuto de carreteras y autopistas de México hoy 19 de julio

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO