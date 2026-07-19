EN VIVO: Accidente en la México-Puebla provoca retrasos hoy 19 de julio; bloqueos en carreteras durante este domingo

¿Vas a salir este domingo? Ten paciencia principalmente si te diriges por la México-Puebla, debido a un accidente que provocó reducción de carriles durante las primeras horas de este domingo 19 de julio.

Además, en esta misma carretera se presentaron manifestantes que impidieron la circulación, ya se retiraron, pero podrían regresar durante el resto de este domingo.

En otros puntos del país también se viven cierres, bloqueos y complicaciones por condiciones climáticas, así que sigue EN VIVO lo que sucede para que llegues a tiempo.

Minuto a minuto de carreteras y autopistas de México hoy 19 de julio