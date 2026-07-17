Carreteras saturadas por vacaciones y bloqueos hoy 17 de julio

Las autopistas México-Querétaro, La Carbonera-Puerto México y México-Cuernavaca registran carga vehicular y cierres parciales de circulación debido a bloqueos y fuertes accidentes hoy viernes 17 de julio.

Ahora que miles de estudiantes salieron de vacaciones algunos medios de transporte público lucen vacíos, sin embargo las carreteras presentan alta carga vehicular, por lo que se recomienda a los conductores salir con anticipación y manejar con precaución para evitar accidentes y aglomeraciones.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?

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