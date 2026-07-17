Adán Augusto López sigue en la mira de EUA; continúan las investigaciones en su contra por huachicol fiscal

A pesar de que el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, no cuenta con ningún proceso judicial en México, ya habría sido acusado formalmente por el gobierno estadunidense por participar en el delito del huachicol fiscal que desangra a México.

Y es que, autoridades de la DEA cuentan con pruebas de que existe una conexión entre los cárteles de la droga y algunos actores del gobierno mexicano como el senador López Hernández.

En mayo de este año, el periodista Manuel López San Martín ya había adelantado que el exsecretario de Gobernación, durante la administración de AMLO, tendría acuerdos con la delincuencia organizada para realizar delitos como tráfico de drogas, tráfico de migrantes y robo de combustible.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.