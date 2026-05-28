Calendario UNAM 2026: Confirman último día de clases y vacaciones de Prepa, CCH y licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con un calendario escolar 2026 definido en el que se establecen las fechas clave para el fin de semestre.

Con la polémica que se generó por el calendario de la SEP, es normal que los estudiantes de las Prepas, CCHs y licenciaturas de la UNAM se pregunten si hubo cambios en la fecha de fin de semestres. Por eso, en adn Noticias, te contamos cuáles son las fechas oficiales de cierre de semestre y del inicio del próximo ciclo escolar.

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¿Cuándo acaban las clases en la UNAM?

Si eres alumno de alguna de las nueve prepas o de alguno de los cinco planteles del CCH de la UNAM, así como de alguna licenciatura, ya puedes empezar a organizar tus vacaciones, pues están a la vuelta de la esquina.

#BoletínUNAM La UNAM realiza la aplicación en línea de su examen de admisión para el ingreso a licenciatura 2026 > https://t.co/zBe5zDBVN2 pic.twitter.com/vUWWMVY3u4 — UNAM (@UNAM_MX) May 25, 2026

Según el calendario de la UNAM, el segundo semestre de 2026 comenzó el pasado 3 de febrero. Asimismo, el último día de clases para las Prepas, CCH y licenciaturas es este viernes 29 de mayo.

Los alumnos que hayan exentado materias, tendrán hasta tres meses de vacaciones, mientras que el resto deberá de presentar los exámenes finales, entre el lunes 1 y el 12 de junio.

¿Cuáles son las fechas de inscripción de la UNAM para 2026?

Los alumnos de primer ingreso de la UNAM deben anotar en el calendario las fechas clave para el proceso de inscripción del primer semestre 2027. Las fechas son las siguientes:

Publicación de resultados: 17 de julio de 2026

Examen diagnóstico de inglés: 17 al 20 de julio de 2026

Entrega de documentos originales: 20 al 24 de julio de 2026 (dependiendo de tu tipo de ingreso)

(dependiendo de tu tipo de ingreso) Inscripción definitiva: 3 al 7 de agosto de 2026

Inicio de clases: 10 de agosto de 2026

¿Cuándo empieza el semestre 2027 1 en la UNAM?

Otras de las dudas de los estudiantes de la UNAM es cuál es la fecha exacta del regreso a clases o del inicio del semestre 2027-1. De acuerdo con el calendario escolar, los alumnos de las licenciaturas deberán regresar a las aulas el próximo lunes 10 de agosto de 2026. Mientras que en las prepas y CCH regresan a clases hasta el 31 de agosto.

El primer semestre del 2027 terminará el 8 de enero de 2027, cuando los alumnos saldrán de vacaciones de invierno.

El inicio del segundo semestre de 2027 está programado para el 25 de enero y terminará el 21 de mayo.

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