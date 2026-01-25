¡Cuidado con tu basura! Así opera la estafa del ‘paquete fantasma’ que usan para robar casas

¡Aguas con lo que tiras a la basura! Si acostumbras recibir paquetería y simplemente tiras las cajas, bolsas o sobres sin retirar las etiquetas con tus datos personales, estás cometiendo un error que te pone en riesgo a ti y a tu familia de ser víctimas de la nueva estafa llamada 'paquete fantasma'. Te contamos de qué se trata y cuál es el modus operandi de los delincuentes.

Nueva estafa en tramite de VISA

¿Cómo funciona la estafa del paquete fantasma?

De acuerdo con analistas en prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, los delincuentes han comenzado a revisar en tu basura para encontrar estas etiquetas con tus datos personales que vienen pegadas en los paquetes que tiras sin precaución. De ahí obtienen tu nombre y dirección con lo que pueden cometer dos delitos:

Robo de identidad

Robo a casa habitación

El modus operandi de los delincuentes que usan la estafa del paquete fantasma para robar casas es el siguiente:

Toman una caja y la llenan de lo que sea

Le pegan la etiqueta de tu paquete que hallaron en la basura

Tocan en tu domicilio diciendo que traen un paquete para ti

Cuando abras la puerta corres el riesgo de un posible robo a casa habitación

También, debes de tener cuidado porque los delincuentes pueden cometer robo de identidad , sobre todo, si además de las etiquetas en las cajas, también tiras tus estados de cuenta bancarios a la basura o documentos con información sensible como tu número de seguridad social.

Recomendaciones para protegerte de la estafa del paquete fantasma

Si no puedes retirar las etiquetas por el pegamento, entonces las autoridades sugieren tachar, rayar o pintar con plumón encima de tus datos personales antes de desechar las cajas. También, ten este tipo de precaución cuando deseches documentos como estados de cuenta o informes bancarios.

Recuerda que, antes de abrir la puerta por un paquete pregunta a tus familiares si esperan que llegue algún pedido por paquetería.

