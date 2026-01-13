VIDEO: ‘Mini tsunami’ sorprendió en Mar del Plata, Argentina; dejó un muerto y 35 heridos

Lo que comenzó como una tarde normal de descanso y altas temperaturas de Mar del Plata, Argentina , terminó en minutos en una escena de pánico debido a un "mini tsunami" el pasado lunes 12 de enero.

Cientos de personas que se encontraban dentro y fuera del mar fueron sorprendidas por un fenómeno poco común: el agua se retiró de forma repentina y, casi de inmediato, regresó con una ola de gran tamaño que impactó con fuerza la costa, lo que costó la vida de un joven y dejó 35 heridos.

@diariouno.com.ar 🌊⚠️ "MINI TSUNAMI" - Al menos una persona murió y varias resultaron heridas tras un inesperado fenómeno que los turistas describieron como un “mini tsunami” en Santa Clara del Mar, la localidad costera de unos 5 mil habitantes situada a 20 kilómetros de Mar del Plata. - El episodio ocurrió en la playa California Beach, donde quienes disfrutaban de la tarde advirtieron primero que el mar comenzó a retirarse de manera abrupta. Instantes después, una serie de olas inusualmente grandes —poco frecuentes en la zona— avanzó sobre la costa. El repentino impacto obligó a evacuar las playas y generó momentos de fuerte tensión entre los veraneantes. ♬ sonido original - Diario UNO

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en Mar del Plata, Argentina?

Testigos relataron que el mar “desapareció” durante unos segundos, dejando expuesta la arena y generando confusión entre los bañistas. Poco después, una masa de agua avanzó violentamente, arrastrando sombrillas, reposeras, bolsos y a quienes no lograron salir a tiempo.

La fuerza del oleaje provocó empujones, caídas y personas golpeadas contra piedras y estructuras costeras. Durante el ingreso abrupto del mar, un joven perdió la vida tras golpearse la cabeza contra las rocas luego de ser arrastrado por la corriente.

Además, al menos 35 personas resultaron heridas, varias de ellas con lesiones por golpes y cortes, mientras que un hombre sufrió un infarto en medio del caos y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Taiwán registró dos fuertes sismos y provocó alerta de tsunami

¿Qué es un “mini tsunami”?

Aunque popularmente se le llama “mini tsunami”, especialistas explican que este tipo de eventos no está relacionado con sismos, como los tsunamis clásicos. En realidad, se trata de un meteotsunami , un fenómeno raro provocado por condiciones meteorológicas extremas.

De acuerdo al Servicio Oceanográfico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés), un meteotsunami ocurre cuando hay cambios muy rápidos en la presión atmosférica, generalmente asociados a tormentas intensas, frentes fríos o líneas de inestabilidad.

Estas variaciones generan una onda en la superficie del mar que puede viajar a gran velocidad y, al llegar a zonas costeras o aguas poco profundas, se amplifica súbitamente, formando olas de varios metros de altura.

Momento exacto en que llegaron a Japón las primeras olas de tsunami

Un fenómeno impredecible

Autoridades de protección civil señalaron que este tipo de eventos son difíciles de predecir, ya que dependen de condiciones atmosféricas muy específicas y de corta duración. Aunque existen antecedentes similares en la región, su aparición sigue siendo poco frecuente.

Especialistas recomiendan a la población salir inmediatamente del agua si se observa un retiro anormal del mar, seguir las indicaciones de los salvavidas y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, ya que estos fenómenos, aunque breves, pueden tener consecuencias fatales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.