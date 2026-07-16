¿A qué hora ir a Costco para no hacer fila? El horario exclusivo que tiene activo la tienda y pocos conocen

La gran cantidad de compradores frecuentes notan una diferencia importante en la puerta de sus tiendas favoritas por las mañanas. Costco confirmó un cambio operativo que beneficia a un grupo selecto de sus socios y que ya opera en sus almacenes de todo México, aunque pocos socios conocen el detalle completo antes de hacer fila.

La cadena mayorista no aplica esta ventaja para todos por igual, sino para quienes pagan una membresía superior. El beneficio reduce la espera en las horas de mayor movimiento y forma parte de una estrategia de fidelización, según reportan medios estadounidenses, aunque la tienda evita dar cifras exactas en sus comunicados internos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el horario VIP que activa Costco para socios Ejecutivos?

Costco reserva un bloque horario exclusivo para los socios con membresía Ejecutiva, la categoría más alta de su programa. El nuevo esquema rige de lunes a viernes y también los domingos, con acceso una hora antes que el resto de los clientes.

Calendario del nuevo beneficio:

Domingo a viernes: ingreso exclusivo de 9:00 a 10:00 a.m. para socios Ejecutivos

Sábados: ingreso de 9:00 a 9:30 a.m.

Áreas incluidas: farmacia, óptica, centro auditivo, fuente de sodas y centro llantero

Gasolineras y horario de cierre: sin cambios para ningún socio

6. Costco confirma que los socios Ejecutivos entran una hora antes, de 9 a 10 a.m.

¿Cuánto cuesta acceder al nivel de membresía Ejecutiva de Costco?

La Membresía Ejecutiva en México tiene un costo de 1,200 pesos al año, cifra que ya incluye impuesto y el monto anual justifica el privilegio adicional para quienes compran seguido.

La misma membresía suma beneficios adicionales para sus socios en México. Incluye una tarjeta complementaria gratuita y aplica en tiendas Costco de cualquier país del mundo.

Membresía complementaria sin costo

Válida en todo el mundo

2% de Recompensa sobre el total anual de tus compras sin impuestos (recompensa máxima de $10,000.)

Quienes ya cuentan con membresía pueden renovarla en línea antes de que venza su vigencia. Costco no explica públicamente si el horario especial llegará a sus tiendas en México, y los reportes disponibles solo confirman los precios y beneficios vigentes de la membresía Ejecutiva en el país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.