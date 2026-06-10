La madre buscadora Ceci Flores aseguró que lo más difícil a acostumbrarse es a “vivir con miedo” y a estar “suplicando que no nos maten”, cada vez que salen para encontrar algún indicio del paradero de las personas que más quieren.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora nuevamente aprovechó sus redes sociales para evidenciar el miedo que puede infundir la impunidad por no querer dejar de buscar a los hijos.

“Lo más triste que vivimos las madres es acostumbrarnos a vivir con miedo, suplicando que no nos maten hasta plasmar en una camisa esta petición para sobrevivir en un día de impunidad por no querer dejar de buscar a quienes un día parimos”.

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¿Qué dijo Ceci Flores de las amenazas tras los detenidos por el asesinato de su hijo Marco Antonio?

Ceci Flores dijo que desde que la Fiscalía General del Estado de Sonora comenzó a anunciar la detención de varias personas que participaron en la desaparición y asesinato de Marco Antonio, sus hijos y ella comenzaron a tener muchas amenazas y persecución al nivel de necesitar esconderse.

Señaló que en estas amenazas hay autoridades involucradas y lamenta estarlas recibiendo al hacer el trabajo que le corresponde a las autoridades. Sin embargo, no lograrán detenerla, ya que sigue buscando a Alejandro, su otro hijo desaparecido.

Cuando vi a mi hijo en una caja me die cuenta que tenía que haber justicia

La madre buscadora señaló que antes ella decía que no quería justicia, solo que le regresaran a su hijo, pero cuando lo vio en una caja se dio cuenta se debía imponer la ley.

“Estamos viviendo una persecusión, pero esta lucha sigue y no voy a descansar hasta que cada una personas que mataron a mi hijo paguen lo que le hicieron... aunque me amenacen”, sentenció.

Yo luchaba porque quería volver a abrazar a mi hijo, pero el día que vi lo que me dejaron de él adentro de una caja, entendí que merecía justicia; no solo para castigar a quienes lo mataron y desaparecieron, también para evitar que ellos mismos sigan lastimando otras familias.… pic.twitter.com/M2hS5b6yVO — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 7, 2026

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