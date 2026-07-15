Buscan a Diego Adrián Rangel, niño de 2 años desaparecido en la colonia Roma, CDMX: activan Alerta Amber

¿Lo reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Diego Adrián Rangel Portal, un menor de 2 años que fue visto por última vez el martes 14 de julio en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, el niño iba acompañado de Mirella Adriana Portal Conejo, una mujer de 38 años y quien se presume podrá ser su madre. Hasta el momento, se desconoce el paradero de ambos.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Diego Adrián Rangel Portal, de 2 años, visto por última vez el pasado 14 de julio, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/MwRMZUIIdY — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 15, 2026

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Ficha de búsqueda de Diego Adrián Rangel, menor de 2 años desaparecido en la colonia Roma, CDMX

El menor Rangel Portal es descrito como un niño que mide 86 centímetros, tiene complexión delgada y es de tez clara. Tiene el cabello castaño claro y ojos café oscuro.

“Aparentemente” no tiene señas particulares, aunque se dio a conocer que la última vez que fue visto iba vestido con un chaleco color gris oscuro, pants morado tornasol y tenis azul rey; mientras que Mirella Adriana, su acompañante, tiene como seña particular una cicatriz en la ceja derecha.

Si tienes alguna información sobre este caso de desaparición o algún otro, entonces las autoridades piden que te comuniques a los números:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Cerca de 6 mil personas desaparecidas en CDMX durante 2026

La Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) reportó que, al corte del 16 de mayo de este año, en la capital del país se registran cinco mil 996 personas desaparecidas.

De este total, tres mil 824 son hombres y dos mil 51 son mujeres; asimismo, el 25% de ese gran total son menores de edad, es decir, mil 476 personas y de éstas, la gran mayoría son niñas.

La alcaldías donde más desapariciones se registran son Iztapalapa (920 casos), Gustavo A. Madero (776), Cuauhtémoc (775), Venustiano Carranza (383) y Álvaro Obregón (395).

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