Detienen a civiles armados en Culiacán: les decomisan fusiles, cartuchos y hasta ponchallantas

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Culiacán, Sinaloa, culminó con la detención de cuatro civiles armados, así como la aseguramiento de un importante arsenal que incluye fusibles de alto poder, más de 1600 cartuchos útiles, equipo táctico y alrededor de 100 ponchallantas, informaron autoridades.

La acción fue efectuada por el grupo Interinstitucional integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia en la colonia Villa Universidad de la capital sinaloense.

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Culiacán, Sinaloa, a 15 de julio de 2026.



En Culiacán, el Grupo Interinstitucional detuvo a cuatro civiles armados; se les aseguraron fusiles, más de 1,600 cartuchos y ponchallantas



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones… pic.twitter.com/xfpAht7KuE — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) July 15, 2026

¿Cómo fue la detención de civiles armados en Sinaloa?

Los agentes detectaron a dos hombres armados que descendían de una camioneta frente a un domicilio, al anotar la presencia de las autoridades, estos intentaron escapar pero fueron alcanzados.

Durante la intervención, los policías observaron que otras personas armadas permanecían dentro del inmueble, quienes también trataron de huir, aunque finalmente fueron detenidas. Como resultado de la operativo, fueron decomisados:

4 personas detenidas.

3 fusiles tipo M4 calibre 5.56 mm.

1 fusil AK-47 calibre 7.62 mm.

1 arma corta.

26 cargadores para armas largas.

1,649 cartuchos de distintos calibres.

3 chalecos tácticos con placas balísticas.

Una mochila con aproximadamente 100 ponchallantas.

Una camioneta Nissan Frontier sin reporte de robo.

Un automóvil MG gris con reporte de robo.

Las autoridades informaron que tanto los cuatro detenidos como las armas, vehículos y demás inidicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

El gobierno decie que estos operativos forman parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en el estado de Sinaloa, y hace un llamado a la población a reportar cualquier emergencia al 911, además de realizar de denuncias anónimas al 098.

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