Pocos lo saben: este auto que se vende en México tiene una función que cambia la forma de manejar en el tráfico

El nuevo Nissan Kicks 2026 llegó a México con el sistema ProPILOT Assist, una tecnología diseñada para acelerar y frenar de manera completamente automática cuando detecta congestionamiento vial en la autopista.

La marca japonesa decidió incluir este asistente inteligente en su camioneta para que manejar en el tráfico diario sea mucho más cómodo, relajado y, sobre todo, seguro para todos los pasajeros.

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¿Cuál es el modelo de Nissan que revoluciona la conducción en el tráfico pesado en 2026?

El modelo de Nissan incorpora un asistente avanzado que asume las tareas más tediosas del tránsito pesado en las grandes urbes. Este vehículo compacto, equipado con un motor de 2.0 litros y 142 caballos de fuerza, reduce la fatiga física de quien maneja al automatizar los procesos de frenado y arranque constante. El consumo de combustible disminuye gracias a un rendimiento combinado de 18.6 kilómetros por litro, lo que otorga una autonomía aproximada de 837 kilómetros por cada tanque lleno en la versión Platinum.

¿De qué se trata y cómo opera el sistema ProPILOT Assist en carretera?

Esta tecnología inteligente funciona como un asistente activo de conducción que combina cámaras frontales, sensores de radar y el volante para monitorear el entorno en tiempo real. La suite de seguridad detecta las líneas del camino y la posición de los otros vehículos para tomar decisiones de movimiento instantáneas.

La tecnología regula la marcha del coche para garantizar trayectos seguros:

El control de distancia ajusta la aceleración para mantener un espacio constante frente al coche de adelante y frena por completo si el tránsito se detiene.

ajusta la aceleración para mantener un espacio constante frente al coche de adelante y frena por completo si el tránsito se detiene. El centrado de carril aplica ligeras correcciones en la dirección del volante para evitar desviaciones involuntarias del camino.

aplica ligeras correcciones en la dirección del volante para evitar desviaciones involuntarias del camino. La activación inmediata arranca con presionar un solo botón ubicado en el panel derecho del volante multifunción.

¿Qué diferencias hay entre la versión Platinum del Nissan Kicks y los modelos Advance o Exclusive?

La gama de esta camioneta compacta presenta marcadas diferencias en su equipamiento interior y tecnológico a pesar de compartir el mismo bloque de motor de cuatro cilindros. La versión Advance funciona como la opción de entrada al incluir rines de aluminio de 17 pulgadas, seis bolsas de aire y una pantalla de 12.3 pulgadas. La alternativa Exclusive añade luces diurnas LED, asientos forrados en piel y un clúster digital de instrumentos de mayor tamaño.

La variante Platinum se distancia de sus compañeras al incorporar elementos exclusivos de lujo y automatización:

El techo panorámico de cristal ofrece una visibilidad superior y mayor iluminación natural dentro de la cabina.

de cristal ofrece una visibilidad superior y mayor iluminación natural dentro de la cabina. El audio premium de la marca Bose distribuye el sonido a través de diez bocinas de alta fidelidad.

de la marca Bose distribuye el sonido a través de diez bocinas de alta fidelidad. La suite ProPILOT activa las asistencias avanzadas de carril, el monitor de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado.

La garantía extendida que otorga la armadora protege los componentes mecánicos del vehículo por un periodo de seis años o 125,000 kilómetros.

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