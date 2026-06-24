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Calles cerradas y alternativas en CDMX por el partido México vs Chequia
/México/Video

Decenas de Transportistas realizan bloqueos en la México-Pachuca

La autopista México-Pachuca resultó gravemente afectada por los bloqueos protagonizados por transportistas

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Por: Adriana Pacheco
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