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Decenas de Transportistas realizan bloqueos en la México-Pachuca
La autopista México-Pachuca resultó gravemente afectada por los bloqueos protagonizados por transportistas
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Publicado
24/06/2026
🕐
14:36
Por:
Adriana Pacheco
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