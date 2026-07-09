Clima en México hoy 9 de julio; cantidad de agua que caerá en cada estado y riesgo de inundaciones

¿Cómo estará el clima hoy? La temporada de lluvias sigue en México. Inició a mediados de mayo y terminará oficialmente el 30 de noviembre de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que el pico máximo de precipitaciones, tormentas y aguaceros se concentra durante los meses de agosto, septiembre y octubre.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y la onda tropical 17 provocarán lluvias fuertes a intensas con descargas eléctricas en gran parte del país, incluido el Valle de México, además de posible granizo. Jalisco, Veracruz y Tabasco registrarán las precipitaciones más intensas.

En tanto, persistirá el ambiente caluroso en el norte y noroeste del país, con onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y, desde este día, en zonas de Michoacán y Oaxaca. La onda tropical 16 dejará de afectar al país al desplazarse hacia el oeste.

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Lluvias en México hoy: ¿Cuánta agua caerá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (noreste), Veracruz (norte y sur) y Tabasco (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán (norte y noreste), Guerrero (este), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (norte) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Habrá inundaciones en México hoy?

Una inundación comienza a ser un riesgo inminente cuando se acumulan 100 mm o más de lluvia en un periodo de 24 horas, o cuando la intensidad supera los 60 mm en una sola hora.

En meteorología, 1 mm de lluvia equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado. Por lo tanto, 100 mm representan 100 litros de agua sobre cada metro cuadrado, lo que significa que el agua llegaría a formar una capa de 10 centímetros de altura si no se filtrara ni escurriera.

Ola de calor en México hoy jueves 9 de julio

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (norte y noreste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

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