UNAM presentó denuncia por presunto fraude en el Examen de Admisión 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que presentó una denuncia para que se investigue y sancione presunto fraude durante el examen de ingreso a licenciatura durante la prueba de este año.

Por medio de un comunicado de prensa, la máxima casa de estudios informó que detectó “acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria” por parte de personas y empresas que vendieron servicios fraudulentos.

“El 3 de julio se presentó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes para que se investiguen y sancionen las conductas constitutivas de delitos”, se pudo leer.

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Es por lo anterior que la UNAM recalcó que, en todo momento, actuará de manera enérgica contra quien atente al funcionamiento de las tareas universitarias y reiteró su compromiso con la integridad.

¿Cuándo entrega la UNAM los resultados del examen de admisión 2026 ?

Asimismo, la UNAM informó que este 2026 se presentaron un total de 158 mil 712 aspirantes al Concurso de Selección de Ingreso a la Licenciatura 2026, la mayoría de éstos realizó la prueba “sin contratiempo alguno”.

Los resultados serán publicados el próximo 17 de julio en el sitio web de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Conviene recordar que durante este año, la Universidad Nacional aplicó el examen de ingreso a la licenciatura totalmente en línea entre los meses de mayo y junio.

Razones por las que la UNAM cancela el examen de admisión

En la convocatoria de este año, la máxima casa de estudios dio una serie de razones por las que cancelaría el examen y son las siguientes:

Suplantación de identidad

Hablar o interactuar con otras personas durante la prueba

durante la prueba Interactuar en redes sociales antes, durante o después del examen de admisión, es decir, si se detectaba el compartir o reproducir el contenido de la prueba

antes, durante o después del examen de admisión, es decir, si se detectaba el compartir o reproducir el contenido de la prueba Sustracción total o parcial del examen

Uso de material de apoyo visual y auditivo no permitido

no permitido Portar audífonos o diademas

Bloqueo de cámara y/o micrófono

Cubrirse el rostro o cabeza

Lectura en voz alta de las preguntas

de las preguntas Desvío de la mirada

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