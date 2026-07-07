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Las mejores ofertas en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart

Para que ahorres un poco de dinero al momento de comprar tu súper, en Walmart hay descuentos en frutas, verduras y otros alimentos que puedes aprovechar por el Martes de Frescura hoy 7 de julio.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Todos los Martes de Fresura en Walmart hay descuentos en diferentes productos, así que si quieres ahorrar dinero al comprar tu súper puedes aprovechas las ofertas en frutas, verduras y carnes, lo mejor es que aplica tanto en tienda física como en línea.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

  • Durazno amarillo: 60.00 pesos el kilo
  • Nectarina amarilla: 60.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
  • Chile jalapeño: 25.00 pesos el kilo
  • Palitos de apio orgánico: 39.90 pesos los 400 gramos
  • Jícama: 24.00 pesos el kilo
  • Melón chino: 26.00 pesos el kilo
  • Zanahoria baby: 32.00 pesos los 340 gramos
  • Cebolla blanca: 24.00 pesos el kilo
  • Kiwi verde: 49.00 pesos el kilo
  • Calabaza japonesa: 36.90 pesos el kilo
  • Pimiento verde: 82.00 pesos el kilo
  • Limón sin semilla: 35.00 pesos el kilo

Promociones en carnes y mariscos

  • Alitas de pollo adobadas: 79.00 pesos la charola con entre 9000 y un kilo
  • Arrachera de res Sukarne marinada: 218.00 pesos los 600 gramos
  • Carne de cerdo al pastor: 70.00 pesos los 500 gramos
  • Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos lo 900 gramos
  • Carne para hamburguesa congelada suprema: 120.00 pesos
  • Chorizo de cerdo brasileño: 99.00 pesos los 500 gramos
  • Chorizo de cerdo alemán: 99.00 pesos los 500 gramos
  • Carne de res congelada para hamburguesa: 90.00 pesos las 8 piezas
  • Arrachera de res: 222.00 pesos los 600 gramos

Ofertas imperdibles en otros productos

  • Aceite vegetal 1-2-3: 40.00 pesos el litro
  • Aceite de oliva Carbonell extra virgen: 190.00 pesos
  • Nescafé soluble con caramelo: 149.00 pesos los 300 gramos
  • Café soluble Jacobs: 159.00 pesos los 190 gramos
  • Pan para hot dog: 41.00 pesos las 8 piezas
  • Pan Bimbo cero cero: 64.00 pesos
  • Pan blanco Bimbo artesano: 52.00 pesos

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