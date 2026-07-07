Las mejores ofertas en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart

Todos los Martes de Fresura en Walmart hay descuentos en diferentes productos, así que si quieres ahorrar dinero al comprar tu súper puedes aprovechas las ofertas en frutas, verduras y carnes, lo mejor es que aplica tanto en tienda física como en línea.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Durazno amarillo: 60.00 pesos el kilo

amarillo: 60.00 pesos el kilo Nectarina amarilla: 60.00 pesos el kilo

Sandía roja: 12.90 pesos el kilo

roja: 12.90 pesos el kilo Chile jalapeño: 25.00 pesos el kilo

jalapeño: 25.00 pesos el kilo Palitos de apio orgánico: 39.90 pesos los 400 gramos

Jícama : 24.00 pesos el kilo

: 24.00 pesos el kilo Melón chino: 26.00 pesos el kilo

Zanahoria baby: 32.00 pesos los 340 gramos

Cebolla blanca: 24.00 pesos el kilo

Kiwi verde: 49.00 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 36.90 pesos el kilo

Pimiento verde: 82.00 pesos el kilo

verde: 82.00 pesos el kilo Limón sin semilla: 35.00 pesos el kilo

Promociones en carnes y mariscos

Alitas de pollo adobadas: 79.00 pesos la charola con entre 9000 y un kilo

Arrachera de res Sukarne marinada: 218.00 pesos los 600 gramos

de res Sukarne marinada: 218.00 pesos los 600 gramos Carne de cerdo al pastor: 70.00 pesos los 500 gramos

Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos lo 900 gramos

Carne para hamburguesa congelada suprema: 120.00 pesos

Chorizo de cerdo brasileño: 99.00 pesos los 500 gramos

de cerdo brasileño: 99.00 pesos los 500 gramos Chorizo de cerdo alemán: 99.00 pesos los 500 gramos

Carne de res congelada para hamburguesa: 90.00 pesos las 8 piezas

congelada para hamburguesa: 90.00 pesos las 8 piezas Arrachera de res: 222.00 pesos los 600 gramos

Ofertas imperdibles en otros productos

Aceite vegetal 1-2-3: 40.00 pesos el litro

Aceite de oliva Carbonell extra virgen: 190.00 pesos

Nescafé soluble con caramelo: 149.00 pesos los 300 gramos

soluble con caramelo: 149.00 pesos los 300 gramos Café soluble Jacobs: 159.00 pesos los 190 gramos

Pan para hot dog: 41.00 pesos las 8 piezas

Pan Bimbo cero cero: 64.00 pesos

cero cero: 64.00 pesos Pan blanco Bimbo artesano: 52.00 pesos

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