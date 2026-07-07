Clima en México hoy martes 7 de julio: Estados que serán azotados por diluvio y granizo

Hoy martes 7 de julio varios estados del país serán afectados por un diluvio que será provocado por la onda tropical número 16, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El diluvio estará acompañado por granizo y descargas eléctricas, y ocasionará deslaves, así como encharcamiento e inundaciones.

¿En qué estados se registrarán fuertes lluvias?

Las lluvias se registrarán en los siguientes estados del país este martes, así que no olvides el paraguas.

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Tamaulipas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California Sur

Aguascalientes

Tlaxcala

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de México hoy?

En el Valle de México se registrarán bancos de niebla en zonas altas, cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco. Durante la tarde habrá ambiente cálido en el Estado de México, pero también lloverá y caerá granizo. En el caso de la Ciudad de México (CDMX), las lluvias provocarán temperaturas de 11 a 13° C y máximas de 23 a 25°.

Zona de Baja Presión en las costas del Pacífico

Entre los pronósticos también se prevé la formación de una zona de Baja Presión en el suroeste de las costas del Pacífico, frente a Michoacán y Guerrero en los próximos 7 días.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión en el suroeste de las costas del #Pacífico frente a #Michoacán y #Guerrero en 7 días. Más información en el gráfico. pic.twitter.com/wNY29csfue — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 7, 2026

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