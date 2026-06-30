Fecha exacta en la que se publican los resultados del Pase Reglamentado UNAM 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la fecha oficial en la que los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) podrán conocer la asignación de carrera correspondiente al Pase Reglamentado 2026.

De acuerdo con el cronograma publicado por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), los resultados del Pase Reglamentado 2026 estarán disponibles el próximo 21 de julio, día en que los aspirantes podrán ingresar a “Tu Sitio” para consultar si fueron asignados a la licenciatura seleccionada.

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Pase reglamentado UNAM 2026: ¿Cuándo es la inscripción?

Ese mismo día iniciará también el periodo para descargar la documentación de ingreso, trámite que permanecerá disponible del 21 al 31 de julio, mientras que las inscripciones a los planteles universitarios se realizarán del 3 al 7 de agosto. El inicio del ciclo escolar 2026-2027 está programado para el 10 de agosto.

¿Quiénes tienen derecho al Pase Reglamentado UNAM 2026?

El Pase reglamentado es el mecanismo mediante el cual los alumnos de la ENP y el CCH pueden ingresar a una licenciatura de la UNAM sin presentar examen de admisión, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, como concluir el bachillerato en el tiempo previsto y mantener el promedio mínimo solicitado para este proceso.

Fechas clave del Pase Reglamentado UNAM 2026

Las autoridades universitarias recomiendan a los aspirantes mantenerse atentos al portal oficial de la DGAE y revisar puntualmente las indicaciones posteriores a la publicación de resultados para que los aspirantes no vean afectado su proceso de inscripción.

Consulta de resultados: 21 de julio 2026

Descarga de documentación: del 21 al 31 de julio

Inscripciones: del 3 al 7 de agosto

Inicio de clases: 10 de agosto

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