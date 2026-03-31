Mercado de San Juan, un lugar para probar carnes exóticas y delicias únicas

Uno de los principales atractivos del Mercado de San Juan son las carnes exóticas que están disponibles legalmente bajo estrictas regulaciones de sanidad y procedencia, algunas de las más sorprendentes son:



Carne de león

Cebra

Cocodrilo

Jabalí

Pato

Res

Cerdo

También puedes encontrar quesos internacionales, embutidos finos, aceites y vinagres, setas y hongos, pastas artesanales, foie y mariscos.

