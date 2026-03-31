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Mercado de San Juan, un lugar para probar carnes exóticas y delicias únicas

El Mercado de San Juan es uno de los lugares más singulares y fascinantes para quienes disfrutan de la gastronomía.

Por: Itandehui Cervantes

Uno de los principales atractivos del Mercado de San Juan son las carnes exóticas que están disponibles legalmente bajo estrictas regulaciones de sanidad y procedencia, algunas de las más sorprendentes son:

  • Carne de león
  • Cebra
  • Cocodrilo
  • Jabalí
  • Pato
  • Res
  • Cerdo

También puedes encontrar quesos internacionales, embutidos finos, aceites y vinagres, setas y hongos, pastas artesanales, foie y mariscos.

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