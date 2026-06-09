Si los reconoces, reporta a las autoridades. Y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó dos fichas de búsqueda con Alerta Amber para dar con el paradero de Diego González Valera (1 año) e Iván Sebastián Varela Sotelo (9), dos menores de edad que fueron vistos por última vez el 23 de abril de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo a su ficha de búsqueda, se perdió el rastro de ambos menores de edad cuando estaban en compañía de Fernanda Margarita Varela Sotelo, de 30 años, quien se presume podría ser su madre, aunque podrían tener otro parentesco; no obstante, no se dan más detalles sobre sus características físicas o cercanía .

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ivan Sebastián Varela Sotelo, de 9 años, visto por última vez el pasado 23 de abril, en la colonia Santa María Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/KSDiyGJTYn — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 9, 2026

Es importante mencionar que, pese a que habrían desaparecido en abril de 2026, la denuncia fue recibida por las autoridades el pasado lunes 8 de junio.

Asimismo, las autoridades agregaron más tarde la ficha de búsqueda de Karime Yarisha Varela Sotelo, quien habría desaparecido junto con los menores. Tiene 8 años y no se dan más características sobre ella.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Karime Yarisha Varela Sotelo, de 8 años, vista por última vez el pasado 23 de abril, en la colonia Santa María Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/gsaXujrVPP — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 9, 2026

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Ficha de búsqueda de Diego González Varela, desaparecido en CDMX

Las autoridades mencionan que se trata de un menor de un año, de complexión delgada y tez clara, además de cabello castaño oscuro y lacio, así como ojos color miel.

La ficha de búsqueda no específica si tiene señas particulares ni qué ropa vestía.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Diego González Varela, de 1 año, visto por última vez el pasado 23 de abril, en la colonia Santa María Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/wM4tT4GrFk — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 9, 2026

Ficha de búsqueda de Iván Sebastián Varela Sotelo; visto por última vez en GAM, CDMX

Por otro lado, a este menor de edad se le describe como un niño de 9 años que mide 1.3 metros, de complexión delgada y tez morena clara, además de cabello castaño corto y ojos café oscuros.

Al igual que la ficha anterior, no se dieron más señas particulares ni se sabe qué ropa vestía la última vez que fue visto en la colonia Santa María Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Teléfonos para reportar información sobre Diego González Varela e Iván Varela Sotelo

Si tienes alguna información de los menores, entonces te puedes comunicar a los siguientes teléfonos:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Asimismo, puedes acudir a las oficinas de la Fiscalía capitalina, ubicadas en calle Dr. Rio de la Loza 114, esquina Dr. Vertiz, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

Cualquier información de los menores ayudará a que los menores vuelvan a casa.

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