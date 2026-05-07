Es oficial: licencia de 6 años en Baja California; precios, requisitos y cómo tramitarla

¿Estás por actualizar todo lo relacionado a tu carro? El Congreso de Baja California aprobó una reforma al artículo 27 de la Ley de Derechos y Productos del estado, con lo cual cambian los costos y plazos de vigencia, llegando hasta los seis años, de las licencias de conducir.

De acuerdo a lo aprobado en el legislativo local, si cuentas con una licencia de tres años, ahora puedes renovarla por seis años más, lo que representan una ahorro para los ciudadanos, ya que a lo máximo que podían aspirar era a cinco años.

licencia de conducir El Congreso de Baja California aprobó la expedición de licencias de conducir por 6 años (Congreso de Baja California | FB)

Nuevos plazos de vigencia y precios para las licencias de conducir en Baja California

Licencias de chofer

700 pesos por la vigencia de un año

Mil 502 pesos por tres años

Dos mil 702 pesos por seis años

Licencias para automovilistas

500 pesos por un año

901 pesos por tres años

Mil 622 pesos por seis años

Licencias para motociclistas

300 pesos por un año

732 pesos por tres años

Mil 319 pesos por seis años

Además, la reposición por robo o extravío no tienen costo para las de un año; no obstante, las de tres años tienen 50% de descuento dentro del primer año de expedición, mientras que las de seis años tienen el mismo descuento, pero dentro de los dos primeros.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir en Baja California?

Este 2026, la forma de tramitar la licencia de conducir es la siguiente:

En línea

Acceder al portal de la Secretaría de Movilidad para trámites

para trámites Escoger cuál es tu trámite: expedición, revalidación, reposición por cambio de datos, reposición o baja

Presencial

Agendar una cita

Acudir a las oficinas de Recaudación de Rentas de Baja California en la hora y día elegidos

de Baja California en la hora y día elegidos Solicitar el trámite

Ahí te tomarán las 10 huellas digitales y te tomarán la fotografía

Pueden darte el certificado médico si no lo llevas

Presentar exámenes teórico y prácticos

Realizar el examen

En ambas formas, si vas por la expedición del documento, debes de tramitar tu documento de Recaudación de Rentas; además de tener original y copia de una identificación vigente, comprobante de domicilio, certificado médico, aprobar los exámenes teóricos y prácticos de manejo, así como realizar el pago.

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