Confirmado en Baja California: exigen a Tijuana la reparación inmediata de señales y cruces para evitar accidentes

El Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental Municipal de Tijuana para atender el deterioro de la señalización horizontal en las calles de la ciudad.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, quien señaló que las líneas divisorias de carriles, líneas de alto, cruces peatonales y otras marcas sobre la carpeta asfáltica presentan un deterioro considerable o resultan prácticamente imperceptibles, especialmente de noche o en condiciones de lluvia, neblina e iluminación deficiente.

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¿Qué le pide el Congreso de Baja California al Ayuntamiento de Tijuana?

El exhorto aprobado en Baja California solicita a la dependencia municipal dos acciones concretas: realizar un diagnóstico de las vialidades para identificar las zonas donde la señalización muestra desgaste o baja visibilidad, e implementar acciones de rehabilitación de los dispositivos de control vial.

Esto incluye el mantenimiento, rehabilitación y repintado de la señalización horizontal, así como la mejora en la identificación de topes y reductores de velocidad que actualmente presentan condiciones deficientes.

La diputada Sánchez Sánchez advirtió que la falta de visibilidad de estas señales dificulta la orientación del tránsito vehicular, genera incertidumbre a los conductores y aumenta el riesgo de invasión de carriles, maniobras incorrectas y colisiones.

¿Por qué piden a Tijuana atender la señalización vial?

“La adecuada señalización vial constituye una de las medidas más eficaces y de menor costo para prevenir accidentes; mantener visibles las líneas de circulación, cruces peatonales, flechas de dirección y dispositivos de reducción de velocidad permite mejorar la movilidad urbana, reducir riesgos y fortalecer la seguridad de quienes utilizan diariamente las calles y avenidas de la ciudad", señaló la legisladora de Baja California.

De acuerdo con la diputada, el problema se agrava en condiciones climáticas adversas. Las marcas deterioradas sobre el asfalto se vuelven invisibles durante la noche, la lluvia y la neblina en Tijuana, lo que incrementa el riesgo de accidentes que pueden comprometer la integridad tanto de conductores como de peatones.

Sánchez Sánchez subrayó en el exhorto que la prevención de accidentes debe mantenerse como una prioridad permanente de las autoridades, especialmente cuando existen acciones concretas que pueden salvar vidas y reducir lesiones mediante una infraestructura vial adecuada.

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