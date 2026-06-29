¡No te quedes atorado! México vs Ecuador provocará cierre de calles importantes

El partido México vs Ecuador por los 16avos de final se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y debido a la gran cantidad de aficionados que se esperan, varias calles y avenidas importantes estarán cerradas para garantizar la seguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un despliegue operativo que cubrirá el recinto deportivo, así como el corredor de Paseo de la Reforma.

Serán aproximadamente 7 mil los elementos que resguardarán el Estadio Ciudad de México y realizarán cortes y desvíos de circulación desde muy temprano, así que tómalo en cuenta si trabajas o estudias por la zona sur.

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¿Qué calles cercanas al Estadio Ciudad de México estarán cerradas?

Santa Úrsula

Periférico Sur

Circuito Azteca

Calzada de Tlalpan

Avenida del Imán

Gran Sur

Acoxpa

Las Torres

¿En qué partes de la zona centro habrá cierres?

Los cierres en la zona centro estarán contemplados en:

Bucareli

Abraham González

General Prim

Ambos sentidos de Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Diana Cazadora y la calle Lafragua

#SeguridadMundial | Para el partido de futbol entre las Selecciones Nacionales de #México y #Ecuador� que se llevará a cabo el martes 30 de junio, a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, la #SSC implementará un despliegue operativo con más de 15 mil mujeres y hombres… pic.twitter.com/05TG7bFPY2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 29, 2026

¿A qué hora es el partido México vs Ecuador?

El encuentro México vs Ecuador se disputará en punto de las 19:00 horas y se espera gran cantidad de aficionados en el Ángel de la Independencia, el Ahuehuete, el Monumento a la Revolución y el Zócalo

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