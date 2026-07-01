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Alerta por domo de calor que “rostizará” EUA con temperaturas récord de 100°F

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor extremo desde este miércoles 1 al 4 de julio, se pronostican temperaturas peligrosamente altas que rebasen los 40°C.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Estados Unidos se prepara para celebrar el 250 aniversario de la Independencia con una alerta por calor extremo pues se prevé que la temperatura rompa récord con máximas de 100°F debido a un domo de calor, pero, ¿en qué consiste este fenómeno y cuáles son los riesgos?.

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Domo de calor azotará EUA

El domo de calor provocará altas temperaturas en el centro y sur de Estados Unidos, las zonas con mayores riesgos son Arkansas, Mississippi, Louisiana, Tennessee, Kentucky, Missouri, Illinois, Indiana, Nueva York y Nueva Jersey donde se prevé que el termómetro marque más de 100° Fahrenheit, es decir alrededor de 43°C.

¿Qué es un domo de calor?

Este fenómeno se define como una zona amplia y persistente de alta presión en las capas altas de la atmósfera que provoca que el calor se acumule en una región e impide que el aire ascienda.

Así que el aire cercano a la superficie no puede elevarse y formar nubes y llega más radiación solar y el suelo se calienta.

Es provocado por alteraciones en los patrones atmosféricos de gran escala, el cambio climático modifica las corrientes de viento globales y ciertas regiones quedan expuestas a condiciones extremas y persistentes como las olas de calor, inundaciones, frío intenso, tormentas severas y sequías prolongadas.

¿Cuáles son los riesgos de este fenómeno?

Esta situación representa un importante riesgo para la salud de la población en general y podría afectar los partidos que se tienen previstos. El domo de calor puede provocar deshidratación, agotamiento e insolación. Además, debido a que las noches se mantienen cálidas, el cuerpo no se recupera del calor del día y aumenta el riesgo de descompensaciones y mortalidad asociada con el calor extremo.

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