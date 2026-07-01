Alerta por domo de calor que “rostizará” EUA con temperaturas récord de 100°F

Estados Unidos se prepara para celebrar el 250 aniversario de la Independencia con una alerta por calor extremo pues se prevé que la temperatura rompa récord con máximas de 100°F debido a un domo de calor, pero, ¿en qué consiste este fenómeno y cuáles son los riesgos?.

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Domo de calor azotará EUA

El domo de calor provocará altas temperaturas en el centro y sur de Estados Unidos, las zonas con mayores riesgos son Arkansas, Mississippi, Louisiana, Tennessee, Kentucky, Missouri, Illinois, Indiana, Nueva York y Nueva Jersey donde se prevé que el termómetro marque más de 100° Fahrenheit, es decir alrededor de 43°C.

¿Qué es un domo de calor?

Este fenómeno se define como una zona amplia y persistente de alta presión en las capas altas de la atmósfera que provoca que el calor se acumule en una región e impide que el aire ascienda.

Así que el aire cercano a la superficie no puede elevarse y formar nubes y llega más radiación solar y el suelo se calienta.

Es provocado por alteraciones en los patrones atmosféricos de gran escala, el cambio climático modifica las corrientes de viento globales y ciertas regiones quedan expuestas a condiciones extremas y persistentes como las olas de calor, inundaciones, frío intenso, tormentas severas y sequías prolongadas.

¿Cuáles son los riesgos de este fenómeno?

Esta situación representa un importante riesgo para la salud de la población en general y podría afectar los partidos que se tienen previstos. El domo de calor puede provocar deshidratación, agotamiento e insolación. Además, debido a que las noches se mantienen cálidas, el cuerpo no se recupera del calor del día y aumenta el riesgo de descompensaciones y mortalidad asociada con el calor extremo.

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