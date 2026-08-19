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Camión de pasajeros volcó en la México-Pachuca, a la altura de Tecámac, Edomex; hay varios lesionados
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Camión de pasajeros volcó en la México-Pachuca, a la altura de Tecámac, Edomex; hay varios lesionados

Paramédicos se encuentran atendiendo a las personas heridas en el kilómetro 32 del autopista; te contamos cómo va el tránsito

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1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vas por la autopista México-Pachuca? Ten mucha paciencia porque el tránsito es lento, debido a que un camión de pasajeros volcó en la carretera, en el kilómetro 32 a la altura del municipio de Tecámac, en el Estado de México (Edomex), durante la mañana de este miércoles 19 de agosto.

En la zona ya se encuentran servicios de emergencia y paramédicos, lo que ha provocado largas filas debido a que se cerró totalmente la circulación, de acuerdo a Guardia Nacional Carreteras, tanto dirección a Pachuca como a la Ciudad de México (CDMX).

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¿Qué pasó en la México-Pachuca hoy 19 de agosto?

Hasta el momento, las autoridades no han dado más información del accidente; sin embargo, testigos en la zona han reportado que aparentemente el conductor del camión de pasajeros habría perdido el control de la unidad y se estrelló contra el muro de contención, lo que provocó la volcadura.

Información en desarrollo.

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