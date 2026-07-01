Arranca el mes con trabajo: INE abrió vacante en Toluca, Edomex, con salario de más de 21 mil pesos

¿Buscas empleo? Inicia julio con uno nuevo, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) del Estado de México (INE) abrió una vacante para Asistente de Recursos Humanos con un salario bruto de 21 mil 879 pesos.

La 15 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México publicó una convocatoria donde menciona la vacante es en Toluca y la fecha límite para aplicar es el viernes 3 de julio.

Vacante INE INE tiene una vacante en Edomex con salario de 21 mil pesos (15 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México | FB)

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Requisitos y salarios de la vacante en el INE Edomex

Si te interesa, estos son los requisitos para aplicar a la vacante de asistente de Derechos Humanos:

Mínimo Bachillerato

Dos años de experiencia en recursos humanos, nóminas y prestaciones

en recursos humanos, nóminas y prestaciones Conocimiento en Office, ambiente web y equipo de oficina

y El salario bruto es de 21 mil 879 pesos y neto es de 18 mil 689 pesos

Paso a paso para aplicar a la vacante del INE en el Edomex

En caso de que cumplas con los requisitos, entonces toma en cuenta que estos son los pasos a seguir:

Presentar CV bajo los criterios del INE

Junta los siguientes documentos: certificado de estudios, CURP, RFC, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio (máximo 30 días de antigüedad) y carta declaratoria de decir la verdad

En caso de que seas elegido, debes de cumplir con la revisión curricular, exámenes, pruebas psicométricas y entrevistas correspondientes.

Una vez que tengas todo, debes de acudir a la Junta Local Ejecutiva, ubicada en la calle Guillermo Prieto 100 Sur, colonia San Sebastián, CP 50090, en Toluca, Edomex. El horario de atención es de 09:00 a 13:00 horas.

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