Buscan a Emiliano Aramburo Heredia, de 17 años; activan Alerta Amber en Sinaloa

¿Lo reconoces? Ayúdalo a volver a casa. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa activó la Alerta Amber para localizar a Emiliano Aramburo Heredia, un joven de 17 años que fue visto por última vez el 25 de junio en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la última vez que se supo de él, el adolescente salió de un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Las Jacarandas.

Las autoridades consideran que la integridad del menor puede estar en riesgo y, además, puede ser víctima de la comisión de algún delito, por lo que piden ayuda para encontrarlo.

SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LOCALIZAR AL ADOLESCENTE. #AlertaAmberSinaloa #FiscaliaSinaloa pic.twitter.com/QsrRR0VA47 — Alerta Amber (@AAMBER_sin) June 27, 2026

Ficha de búsqueda de Emiliano Aramburo Heredia, visto por última vez en Mazatlán, Sinaloa

Las autoridades lo describen como un joven de 1.72 metros, complexión delgada y tez morena, además de cabello corto, lacio y de color negro; mientras que sus ojos son grandes y color café oscuro.

Como señas particulares tiene una cicatriz en la barbilla del lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros, así como un tatuaje en el antebrazo izquierdo con el nombre “Yovani” y la fecha “06-02-74″.

Menores localizados en Sinaloa hasta hoy 29 de junio

Paralelamente, las autoridades sinaloenses dieron a conocer a los menores que localizaron hasta este lunes:

Junior Alexis Beltrán Fonseca

Beltrán Fonseca Marbeth Guadalup e Ávila Ruiz

e Ávila Ruiz Luis Ángel Beltrán Beltrán

Beltrán Beltrán Óscar Darian Cervantes Sainz

Cervantes Sainz Edwin Alfredo Cervantes Vizcarra

Cervantes Vizcarra Agustín Pelayo Nuñez

Nuñez Cintia Denisse Chon García

Si tienes alguna información sobre Emiliano Aramburo Heredia, las autoridades piden que te comuniques a Aleta Amber Sinaloa, es decir, a los números (800) 890 9092 o (667) 715 5585.

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