Ni Otzoloapan ni Santo Tomás: los 4 municipios del Edomex que siguen bajo vigilancia por la sequía

La sequía en el Estado de México retrocede con fuerza este año y el más reciente reporte del Monitor de Sequía en México (MSM) lo confirma con datos concretos: la entidad mexiquense registra su mejor condición hídrica en los últimos dos años. Solo una fracción mínima del territorio estatal permanece bajo clasificación de anormalidad seca, de acuerdo con el organismo federal que monitorea este fenómeno en todo el país.

Los datos correspondientes a la primera quincena de junio revelan que únicamente cuatro municipios anormalmente secos persisten en el mapa de la entidad, una cifra que contrasta de manera notable con el registro del mismo periodo en 2025. El MSM atribuye esta mejoría al volumen de precipitaciones acumuladas durante los primeros seis meses del año, superiores en cantidad y frecuencia al ciclo registrado el año anterior en la misma región.

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¿Cuáles son los 4 municipios del Edomex con sequía en junio de 2026?

El Monitor de Sequía en México identifica a estos cuatro municipios mexiquenses con condiciones anormalmente secas durante la primera quincena del mes:

Aculco

Jilotepec

Polotitlán

Timilpan

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisa que la clasificación “anormalmente seco” no equivale a sequía severa ni representa una emergencia hídrica inmediata para estas zonas: los suelos de estos municipios conservan humedad suficiente para sostener la actividad cotidiana, aunque ya se detectan señales tempranas de estrés en algunos cultivos de la región. Por esa razón, las autoridades federales mantienen el monitoreo activo sobre estas cuatro demarcaciones y ajustan sus alertas según la evolución de las precipitaciones en el norte del Estado de México.

Ninguno de los cuatro municipios escala a las categorías de sequía moderada, severa, extrema o excepcional, que son los niveles que comprometen de forma directa el abasto de agua potable y la producción agrícola de una región. El MSM confirma que el Edomex en su conjunto destina el 98.5% de su superficie a la categoría “libre de sequía”, la proporción más alta que registra la entidad en este punto del año, lo que posiciona a la entidad como una de las más favorecidas por el ciclo de lluvias que se extiende por todo el territorio nacional durante esta temporada.

El 98.5% del Estado de México está libre de sequía; solo cuatro municipios del norte permanecen bajo monitoreo de Conagua

Sequía en el Edomex 2025 vs. 2026: cuántos municipios afectados había hace un año

El contraste con el mismo periodo de 2025 es significativo y los números lo ilustran con claridad: hace doce meses, once municipios del Estado de México figuraban bajo la clasificación anormalmente seco, entre ellos Otzoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo y Villa de Allende, zonas que hoy ya no aparecen en el mapa de alerta del Monitor de Sequía en México. La diferencia entre ambos periodos refleja el impacto directo que tiene un ciclo de lluvias más activo sobre la recuperación hídrica del territorio.

La reducción equivale a una caída del 63% en el número de municipios afectados respecto al año anterior, un resultado que el MSM atribuye de forma directa al ciclo de lluvias 2026, más intenso y constante que el de la temporada pasada. El organismo señala que cuatro ondas tropicales y el ingreso de la tormenta tropical Boris generaron precipitaciones por encima del promedio histórico en gran parte del centro del país durante los primeros quince días de junio, lo que aceleró la recuperación de los suelos en múltiples regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que las ondas tropicales 10 y 11 mantienen condiciones de lluvia fuerte a muy fuerte sobre el Estado de México durante los últimos días de junio, lo que anticipa una mejora adicional en el reporte de la segunda quincena. Aculco, Jilotepec, Polotitlán y Timilpan son los cuatro municipios a seguir de cerca, pues su evolución determinará si el Edomex logra cerrar el mes completamente libre de sequía por primera vez en lo que va del año.

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