¿Te toca descansar? Así aplica el Hoy No Circula para este jueves 2 de julio en CDMX y Edomex

Acaba de iniciar el mes y no deberías de gastar toda tu quincena en multas, es por eso que debes de tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula sigue vigente para este jueves 2 de julio en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Las autoridades del Valle de México establecen que los automóviles que no pueden circular durante este día, desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país) son aquellos con:

Engomado verde

Placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 2 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/NvQLMFCHD8 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 2, 2026

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Multas por no acatar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy 2 de julio 2026

En caso de incumplir con lo que marca el programa, entonces podrás ser acreedor a multas que van de los 20 a 30 UMA, lo que es equivalente de dos mil 246.20 a tres mil 529.30 pesos, de acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Es importante mencionar que las Unidades de Vigilancia Ambiental son las únicas facultadas para realizar la inspección y elaborar una boleta de sanción.

¿Hay automóviles exentos del Hoy No Circula durante este 2 de julio?

Sí, son pocos, pero los automóviles exentos del programa ambiental son:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay riesgo de Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex hoy?

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que el Índice de Aire y Salud es aceptable durante este jueves, esto significa que el riesgo es moderado, por lo que no se prevé que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental; sin embargo, esto puede cambiar a lo largo del día.

Toma en cuenta que durante este jueves se esperan temperaturas máximas de 24 a 26º en CDMX, mientras que la mínima será de 13 a 15º; no obstante, hay pronóstico de lluvia durante la tarde.

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