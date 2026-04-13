Alerta amber hoy: Desaparecen Doona Padilla y Brithany Uribe en Puerto Vallarta, Jalisco; estas son las ficha de búsqueda

La desaparición de dos adolescentes en Puerto Vallarta, Jalisco, encendió las alertas entre autoridades y familiares, quienes piden apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero; es importante mencionar que aún no se activa la alerta amber, pero se trata de menores de edad por lo que es importante dar a conocer la información.

Se trata de Doona Lineth Padilla García y Brithany Aquetzaly Uribe García, ambas de 17 años, vistas por última vez el pasado 2 de marzo de 2026.

De acuerdo con los reportes oficiales, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que abrió la carpeta de investigación e inició los protocolos de búsqueda correspondientes.

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¿Quiénes son las jóvenes desaparecidas en Puerto Vallarta?

Doona Lineth Padilla García

Edad: 17 años Complexión: robusta Tez: blanca Cabello: castaño claro, largo y liso Ojos: cafés medianos Estatura: 159 cm Peso: 77 kg Señas particulares: lunar rojo en la nariz; mancha tipo lunar de 5 cm en el antebrazo derecho Vestimenta: camisa blanca, pantalón azul, suéter blanco y tenis blancos



Brithany Aquetzaly Uribe García

Edad: 17 años Complexión: robusta Tez: trigueña Cabello: castaño oscuro, largo y ondulado Ojos: cafés pequeños Estatura: 160 cm Peso: 108 kg Señas particulares: cicatriz vertical de 6 cm en la espalda Vestimenta: pantalón azul, suéter negro y tenis negros



Ambas desaparecieron el mismo día y en el mismo municipio, lo que ha generado preocupación sobre un posible vínculo entre los casos; sin embargo, no se sabe más sobre si eran amigas o algo más.

Menores localizados en Jalisco

Mientras continúa la búsqueda de las dos adolescentes, autoridades de Jalisco informaron la localización de seis personas que también habían sido reportadas como desaparecidas en días recientes.

Entre ellas se encuentran:



Axel Gael Vázquez Jiménez, de 16 años

Melany Sharay Rivera Pedroz, de 15 años

Enrique Daniel Muñoz Cano, de 15 años

Samantha Nicol Aguilar Ledezma, de 12 años

Keyla Nahomi García Ponce, de 3 años

Ashlinn Citlaly Casillas García, de 9 años

Las autoridades no detallaron las condiciones en las que fueron encontradas estas personas, pero confirmaron que ya se encuentran con sus familias.

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¿Qué hacer si tienes información sobre personas desaparecidas en Jalisco?

La Fiscalía estatal mantiene activos los canales de denuncia para recibir cualquier dato que ayude a localizar a Doona Lineth Padilla García y Brithany Aquetzaly Uribe García.

Se pide a la población comunicarse de inmediato a los números oficiales o acudir directamente a las instalaciones del Ministerio Público.

La desaparición de menores de edad sigue siendo una problemática sensible en Jalisco, por lo que autoridades llaman a no bajar la guardia y reportar cualquier información que pueda contribuir a su pronta localización.

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