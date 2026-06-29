Tirador de la Atlixcáyotl sigue sin ser detenido y desata alerta en Puebla; así es como opera

El Francotirador o “Tirador de la Atlixcáyotl”, en Puebla, se ha convertido en un peligro latente, debido a que continúa atacando a los automovilistas de la vía, una de las más transitadas del estado. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades cada vez se sabe más de cómo opera.

El “Tirador de la Atlixcáyotl” se trataría de un lobo solitario, aunque no se descarta la participación de más personas. El primer ataque se registró en enero de 2026 y desde entonces se han contabilizado 10 casos (de los que se sabe).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes han sido las víctimas del tirador?

El 12 de enero de 2026 un niño resultó herido en la mandíbula. El 9 de febrero, el “Tirador de la Atlixcáyotl” volvió a atacar, esta vez a un autobús de pasajeros.

Las siguientes víctimas fueron un repartidor y dos jóvenes que viajaban en un automóvil.

¿Cómo opera el “Tirador de la Atlixcáyotl”?

En un principio la hipótesis era que el tirador disparaba desde un lugar alto, pero después cambió, pues de acuerdo con el vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del Estado, todo indica que circula en un vehículo, baja la velocidad, dispara y luego escapa.

Para conocer más sobre el “Tirador de la Atlixcáyotl”, las autoridades recurren a peritos en criminalística, fotografía forense y especialistas en láser 3D para la reconstrucción de los disparos.

🎙️🚔 | En entrevista para @latropical102 , nuestro titular, vicealmirante Francisco Sánchez González destacó que la estrategia de seguridad implementada en Puebla ha permitido mantener una tendencia a la baja en distintos delitos, respecto a años anteriores.



Asimismo, compartió… pic.twitter.com/DnpPV5ZWHN — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 26, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.