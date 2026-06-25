Cinco estudiantes mexicanos lanzaron una bicicleta que sirve como carrito de carga y desafía las leyes físicas

Cinco estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, en el Edomex, desarrollaron una bicicleta capaz de convertirse en carrito de carga mediante un sistema de plegado y acoplamiento. Por su creación, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) les otorgó una patente con vigencia de 20 años.

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¿Cómo funciona la bicicleta inventada en el Estado de México que se convierte en carrito de carga?

El mecanismo incorpora barras telescópicas, seguros de leva y un sistema de acople rápido que permite modificar la posición de la rueda trasera y convertir la bicicleta en una plataforma de carga en pocos pasos. Una vez realizada la transformación, el vehículo puede soportar contenedores, mochilas u otros objetos sin perder la funcionalidad de una bicicleta convencional.

A diferencia de las cargo bikes diseñadas exclusivamente para transportar mercancías, esta propuesta elaborada por estudiantes de Edomex apuesta por la versatilidad: funcionar como bicicleta convencional la mayor parte del tiempo y transformarse en vehículo de carga únicamente cuando sea necesario.

¿Quiénes son los estudiantes mexicanos que inventaron la bicicleta transformable?

El proyecto fue desarrollado por estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Energías Renovables, una combinación que permitió desarrollar tanto la parte estructural del mecanismo como el diseño funcional del sistema de plegado.

Los integrantes del proyecto son:

Alexis Eduardo Garcés González

Alessandro Cazares González

Viviana Polo Garduño

Luis Irisson Hernández Rosales

Itzel Sánchez González

Los alumnos contaron con el acompañamiento académico de los docentes Jesús Alberto García Rojas y Adán Jiménez Montoya.

La patente otorgada por el IMPI a estos estudiantes de Edomex abre la puerta a una eventual comercialización o desarrollo industrial, y el proyecto pone de relieve el papel que pueden desempeñar las instituciones de educación superior en la generación de soluciones tecnológicas con aplicaciones prácticas para la vida cotidiana.

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