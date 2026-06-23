Desaparece Andrea Noriega de 14 años en la colonia Álamos, CDMX; activan Alerta Amber

¿La has visto? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para localizar a Andrea Noriega Martínez, una joven de 14 años que fue vista por última vez el 19 de junio en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la denuncia fue recibida el pasado lunes 22 de junio, por lo que las autoridades piden a la población ayuda para dar con su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Andrea Noriega Martínez, de 14 años, vista por última vez el pasado 19 de junio, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. pic.twitter.com/FMVeCQ1j5V — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 23, 2026

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Ficha de búsqueda de Andrea Noriega Martínez

En la ficha de búsqueda, la joven es descrita como una menore de 1.54 metros de altura, complexión delgada y tez morena clara; además, tiene cabello castaño claro y lacio, así como ojos café oscuro.

La última vez que fue vista llevaba un suéter beige y pantalón de mezclilla. Como seña particular es que tiene una cicatriz en lado derecho del abdomen.

Fichas de búsqueda activas en CDMX hoy 23 de junio

Paralelamente, las autoridades capitalinas dieron a conocer las fichas de búsqueda con Alerta Amber que se mantienen activas en CDMX:

Diego Santos Pérez , de 17 años, visto por última vez el 22 de junio en la colonia Constitución de 1917 en la alcaldía Iztapalapa

, de 17 años, visto por última vez el 22 de junio en la colonia Constitución de 1917 en la alcaldía Iztapalapa María José Álvarez Moran , de 16 años, vista por última vez el 15 de junio en la colonia Moctezuma 2da sección en la alcaldía Venustiano Carranza

, de 16 años, vista por última vez el 15 de junio en la colonia Moctezuma 2da sección en la alcaldía Venustiano Carranza Jocelyn Maylen Torres López , de 15 años, vista por última vez el 21 de junio en la colonia Zona Escolar de la alcaldía Gustavo A. Madero

, de 15 años, vista por última vez el 21 de junio en la colonia Zona Escolar de la alcaldía Gustavo A. Madero Daniel Emiliano Méndez Méndez , de 16 años, vista por última vez el 20 de junio en la colonia Chinapac de Juárez, alcaldía Iztapalapa

, de 16 años, vista por última vez el 20 de junio en la colonia Chinapac de Juárez, alcaldía Iztapalapa Allison Edith Malváez Juárez, de 13 años, vista por última vez el 20 de junio en la colonia San Pedro Martír en la alcaldía Tlalpan

Menores localizados en CDMX hasta el 23 de junio de 2026

Asimismo, dieron a conocer los menores que fueron localizados en la capital del país hasta esta fecha:

María José Ávila Sánchez

Ávila Sánchez Heidi Abigail Martínez Avendaño

Martínez Avendaño Kimberly Nohemi Olvera Hernández

Olvera Hernández Diana Carolina Barrientos Cortés

Barrientos Cortés Sofía Rodríguez Gómez

Rodríguez Gómez Andric Emmett González Hernández

Si tienes información de Andrea Noriega o alguno de los menores que permanecen como desaparecidos, entonces puedes comunicarte a los números: (55) 5345 5057, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

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