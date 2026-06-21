Las denuncias sobre las deficiencias en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no paran y esta vez provienen de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde tanto pacientes y familiares del pabellón de nefrología levantaron la voz por falta de aire acondicionado.

Se trata del Hospital General Regional No.12 “Benito Juárez” del IMSS, donde los pacientes han padecido todo un infierno debido a la ausencia de aire acondicionado en medio de la ola de calor que provoca temperaturas de hasta 36°.

Y es que sabemos que en algunos estados del país como Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua y Colima es esencial el aire acondicionado, sobre todo en lugares donde hay gran afluencia de gente como hospitales.

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Pacientes del IMSS de Mérida con riesgo de infección

La mujer que denunció la falta de aire acondicionado dijo que ya llevaba dos días hospitalizada y dicho tiempo bastaba para darse cuenta de las mentiras de las autoridades, quienes aseguran que “todo está bien”.

Recalcó que no solo ella estaba sufriendo, sino había otras personas en la misma situación, entre ellos los pacientes de diálisis, que pueden tener riesgo de infección.

“Esto es un infierno, se supone que somos derechohabientes y que debería estar en buenas condiciones este lugar, esto es horrible... Todo está mal, hacen hospitales nuevos, pero no dan mantenimiento a los que ya hay”, dijo la paciente.

🌞🔥Calor insoportable y sin aire acondicionado



Derechohabientes del Hospital General Regional No. 12 “Benito Juárez” de @Tu_IMSS en Mérida denunciaron fallas en el sistema de climatización, justo en medio de una ola de calor.



Pacientes del área de nefrología señalaron que las… pic.twitter.com/pv88QWcMMH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 21, 2026

¿Qué dijo el IMSS sobre el aire acodicionado?

Tras la viralización del video, el IMSS reconoció interrupciones temporales en el correcto funcionamiento del sistema de enfriamiento del hospital, pero dijo que los desperfectos ya fueron solucionados en su totalidad.

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