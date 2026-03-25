Atención médica en el IMSS: Lista de cirugías que no cubre el seguro en 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa siendo una de las principales instituciones de salud pública en el país; sin embargo, no todos los procedimientos médicos están incluidos dentro de su cobertura. Para este 2026, se mantiene una lista de cirugías que no son cubiertas por el organismo, lo que ha generado dudas entre los derechohabientes.

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¿Qué cirugías no cubre el seguro del IMSS en 2026?

Entre los servicios que no cubre el IMSS en 2026 se encuentran:



Cirugías estéticas o plásticas con fines únicamente cosméticos, como rinoplastia, liposucción o aumento mamario, salvo que tengan justificación médica funcional

Lentes de contacto, anteojos, aparatos auditivos y prótesis oculares, excepto en casos autorizados por discapacidad permanente y con aval médico

Tratamientos para la infertilidad, incluyendo procedimientos médicos o quirúrgicos para favorecer la reproducción

Servicios dentales no urgentes, como limpiezas, obturaciones básicas y extracciones, quedando excluidos los tratamientos dentales electivos

Corrección quirúrgica de defectos visuales comunes (por ejemplo, cirugía refractiva de miopía o astigmatismo)

Atención médica derivada de lesiones por deportes extremos o actividades de alto riesgo

Tratamiento para lesiones autoinfligidas, incluyendo intentos de suicidio

Atención de trastornos de conducta o de aprendizaje, salvo cuando exista diagnóstico psiquiátrico formal y sea canalizado adecuadamente

Exámenes médicos con fines preventivos no esenciales o para trámites como certificados escolares o laborales

IMSS: Costos de atención para no asegurados en 2026

El IMSS definió las nuevas tarifas que cobrará en 2026 a personas que no cuentan con seguridad social, con precios que van desde mil 298 pesos por consulta general hasta 82 mil 158 pesos por día en terapia intensiva.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, los costos de los servicios del IMSS son los siguientes:

Atención en unidades de primer nivel:



Consulta de medicina familiar: mil 298 pesos

Consulta dental (estomatología): 951 pesos

Atención de urgencias: mil 102 pesos

Curaciones: 420 pesos

Estudio de laboratorio clínico: 121 pesos

Estudio de radiodiagnóstico: 378 pesos

Traslados en ambulancias programados fuera del Valle de México: cinco mil 214 pesos

Traslado en ambulancias programados para módulos del Valle de México: tres mil 820 pesos

Día de hospitalización: 11 mil 381 pesos

Sesión de medicina física y rehabilitación: 512 pesos

Terapia psicológica: mil 841 pesos

Dotación de diálisis: 194 pesos

Prueba rápida de detección de antígenos del virus SARS-CoV-2 (Covid-19): 123 pesos

Prueba rápida RT-PCR de detección de material genético del virus SARS-CoV-2 (Covid-19): mil 447 pesos

Atención en unidades de segundo nivel:



Consulta de medicina familiar: mil 298 pesos

Consulta dental (estomatología): 951 pesos

Consulta de especialidades: dos mil 82 pesos

Atención de urgencias: tres mil 111 pesos

Día de hospitalización: 15 mil 764 pesos

Día en Incubadora: 15 764 pesos

Día en Terapia Intensiva: 82 mil 158 pesos

Curaciones: 420 pesos

Estudio de Laboratorio Clínico: 142 pesos

Estudio de Ultrasonografía: 961 pesos

Estudio de Tomografía Axial: tres mil 956 pesos

Estudio de Resonancia Magnética: cuatro mil 875 pesos

Sesión de Radioterapia: dos mil 523 pesos

Intervención Quirúrgica: 36 mil 144 pesos

Sesión de Quimioterapia: tres mil 941 pesos

Sesión de Hemodiálisis: dos mil 388 pesos

Día paciente con ventilación mecánica: 49 mil 175 pesos

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