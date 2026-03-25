Atención médica en el IMSS: Lista de cirugías que no cubre el seguro en 2026
El IMSS brinda muchos servicios médicos a sus afiliados, pero no todos los tratamientos y procedimientos están incluidos en su cobertura para 2026.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa siendo una de las principales instituciones de salud pública en el país; sin embargo, no todos los procedimientos médicos están incluidos dentro de su cobertura. Para este 2026, se mantiene una lista de cirugías que no son cubiertas por el organismo, lo que ha generado dudas entre los derechohabientes.
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¿Qué cirugías no cubre el seguro del IMSS en 2026?
Entre los servicios que no cubre el IMSS en 2026 se encuentran:
- Cirugías estéticas o plásticas con fines únicamente cosméticos, como rinoplastia, liposucción o aumento mamario, salvo que tengan justificación médica funcional
- Lentes de contacto, anteojos, aparatos auditivos y prótesis oculares, excepto en casos autorizados por discapacidad permanente y con aval médico
- Tratamientos para la infertilidad, incluyendo procedimientos médicos o quirúrgicos para favorecer la reproducción
- Servicios dentales no urgentes, como limpiezas, obturaciones básicas y extracciones, quedando excluidos los tratamientos dentales electivos
- Corrección quirúrgica de defectos visuales comunes (por ejemplo, cirugía refractiva de miopía o astigmatismo)
- Atención médica derivada de lesiones por deportes extremos o actividades de alto riesgo
- Tratamiento para lesiones autoinfligidas, incluyendo intentos de suicidio
- Atención de trastornos de conducta o de aprendizaje, salvo cuando exista diagnóstico psiquiátrico formal y sea canalizado adecuadamente
- Exámenes médicos con fines preventivos no esenciales o para trámites como certificados escolares o laborales
IMSS: Costos de atención para no asegurados en 2026
El IMSS definió las nuevas tarifas que cobrará en 2026 a personas que no cuentan con seguridad social, con precios que van desde mil 298 pesos por consulta general hasta 82 mil 158 pesos por día en terapia intensiva.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, los costos de los servicios del IMSS son los siguientes:
Atención en unidades de primer nivel:
- Consulta de medicina familiar: mil 298 pesos
- Consulta dental (estomatología): 951 pesos
- Atención de urgencias: mil 102 pesos
- Curaciones: 420 pesos
- Estudio de laboratorio clínico: 121 pesos
- Estudio de radiodiagnóstico: 378 pesos
- Traslados en ambulancias programados fuera del Valle de México: cinco mil 214 pesos
- Traslado en ambulancias programados para módulos del Valle de México: tres mil 820 pesos
- Día de hospitalización: 11 mil 381 pesos
- Sesión de medicina física y rehabilitación: 512 pesos
- Terapia psicológica: mil 841 pesos
- Dotación de diálisis: 194 pesos
- Prueba rápida de detección de antígenos del virus SARS-CoV-2 (Covid-19): 123 pesos
- Prueba rápida RT-PCR de detección de material genético del virus SARS-CoV-2 (Covid-19): mil 447 pesos
Atención en unidades de segundo nivel:
- Consulta de medicina familiar: mil 298 pesos
- Consulta dental (estomatología): 951 pesos
- Consulta de especialidades: dos mil 82 pesos
- Atención de urgencias: tres mil 111 pesos
- Día de hospitalización: 15 mil 764 pesos
- Día en Incubadora: 15 764 pesos
- Día en Terapia Intensiva: 82 mil 158 pesos
- Curaciones: 420 pesos
- Estudio de Laboratorio Clínico: 142 pesos
- Estudio de Ultrasonografía: 961 pesos
- Estudio de Tomografía Axial: tres mil 956 pesos
- Estudio de Resonancia Magnética: cuatro mil 875 pesos
- Sesión de Radioterapia: dos mil 523 pesos
- Intervención Quirúrgica: 36 mil 144 pesos
- Sesión de Quimioterapia: tres mil 941 pesos
- Sesión de Hemodiálisis: dos mil 388 pesos
- Día paciente con ventilación mecánica: 49 mil 175 pesos
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